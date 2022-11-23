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伊登又要來了！戴順澤宮神帽9度奪冠 12月將抵彰化還願

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
世錦賽三鐵冠軍明星伊登因戴上順澤宮帽拿下9冠，縣府公布12月他將抵彰化還願。圖／彰化縣府提供
世錦賽三鐵冠軍明星伊登因戴上順澤宮帽拿下9冠，縣府公布12月他將抵彰化還願。圖／彰化縣府提供

世錦賽三鐵冠軍明星伊登（Iden）今年7月於PTO鐵人三項加拿大公開賽拿下金牌，短短兩個月間，伊登再度於首次參加的夏威夷IRONMAN世錦賽奪金，由於他戴著彰化順澤宮帽再度勇奪世界冠軍，預計12月4日抵達彰化展開還願之旅，一連二天，將再訪順澤宮等其他彰化知名景點，預計掀起伊登2.0風潮。

彰化縣府指出，伊登奪金縣長王惠美都第一時間貼文恭賀，他戴著順澤宮帽勇奪世界冠軍，感謝他讓彰化揚名國際。這已是他戴上順澤宮帽拿下的第9冠。

26歲的伊登剛在夏威夷IRONMAN世錦賽（俗稱Kona），以總成績7小時40分24秒的成績，打破大會紀錄拿下冠軍，賽後他在IG貼出頭戴彰化順澤宮帽抵達終點的照片，在此之前他已8度拿下冠軍，世界冠軍的魅力，也讓彰化埔鹽順澤宮每每假日領宮帽的民眾都大排長龍。

彰化縣府說，伊登此次來台將先和同為鐵人三項世界冠軍的師兄Kristian Blummenfelt同行，一同參加2022 富邦金控 LAVA TRI大鵬灣鐵人賽，擔任表演賽來賓；接著在12月4、5日訪彰化，伊登此行除了還願以外，應縣府邀請彰化榮譽縣民伊登擔任觀光大使，參訪推廣彰化縣內各處風景名勝，行銷彰化之美，到訪景點屆時將公布在縣府官網，敬請民眾拭目以待。

世錦賽三鐵冠軍明星伊登因戴上順澤宮帽拿下9冠，縣府公布12月他將抵彰化還願。圖／彰化縣府提供
世錦賽三鐵冠軍明星伊登因戴上順澤宮帽拿下9冠，縣府公布12月他將抵彰化還願。圖／彰化縣府提供

夏威夷

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