築間餐飲集團為老人義煮 全台門店義賣湯包籌募照顧服務金

歲末年終，築間餐飲集團總經理周秀花，昨率領集團主官團隊10餘人，到台中市太平的耆福綜合長照機構義煮，為老人家們盡一分心力，另外也將義賣湯底包，預計籌募20萬元，作為老人照顧服務計畫經費使用。

周秀花說，築間餐飲集團今年成立「ESG企業社會責任室」，以提倡企業社會責任與企業永續經營，從環境、社會到公司，發揮社會影響力。此次與伊甸基金會旗下台中長照機構合辦義煮活動，是希望讓長者們能品嚐到鍋物的美味；食材上，特別選用較軟嫩的菜葉與配料，能更易咀嚼與消化。餐後也陪伴長者們，進行多項活動，擔任一日志工。

除此，即日起至明年1月31日，消費者到集團旗下的「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」全台門店購買湯底包，收入將全數捐款給伊甸基金會，預計募集20萬元，作為老人照顧服務計畫經費。

另外，十方啟能中心10多位的身心障礙學員，昨天也到台電台中區處服務中心，表演快閃歌曲，並帶來自製的手工餅乾，感謝台中區處同仁一直以來的關懷及支持。

台電台中區處長黃明舜為們準備了豐富的餐點，慰勞他們精彩的表演，並希望能號召更多的企業團體及社會大眾關注十方，獲得更多朋友們的支持。