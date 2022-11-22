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鎮長夫婿選鎮代志在下屆主席？主席回答四兩撥千斤

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮代會主席邱鳳蘭（中間者）在鎮長黃瑞珠的面前，說沒把鎮長夫婿放在下屆正、副主席選舉的計畫裡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮代會主席邱鳳蘭（中間者）在鎮長黃瑞珠的面前，說沒把鎮長夫婿放在下屆正、副主席選舉的計畫裡。記者簡慧珍／攝影

政治人物回鍋參選屢見不鮮，彰化縣溪湖鎮前鎮民代表楊鴻源競選下屆鎮代，因具備鎮長夫婿的身分，格外受人矚目，外界盛傳他志在鎮民代表會主席一職；現任鎮代會主席邱鳳蘭聞言笑稱「他（楊鴻源）不在計畫內」。

溪湖鎮長黃瑞珠被選民稱為「骨力做，憨慢講。」楊鴻源護妻心切，遊說多人競選鎮代都未獲同意，索性自行登記競選，引起地方討論「萬一當選如何監督鎮長妻子？」更有耳語流傳楊鴻源志在問鼎鎮代會主席以便護航到底。

「那是莫虛有的事。」鎮代會邱鳳蘭說，早就聽到外界傳言，並不以為意，他（楊鴻源）不在計畫（鎮代會正、副主席選舉）內，從來沒有，期待溪湖鎮能有乾淨選風，不要說一些莫虛有的話題。

楊鴻源今天發布聲明，自從他決定參選溪湖鎮鎮民代表以來，不斷有人謠傳他要選「代表會主席」，其實他從沒有這種打算，對於這種抹黑深深感到無奈，所以嚴正聲明如果當選本屆鎮民代表，絕不參加選鎮代會的正副主席選舉。

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