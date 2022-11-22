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中市足球休閒園區完成發包 斥資14億計畫2025年底完工
台中市足球運動休閒園區選址於南屯區，已在11月11日評選出工程團隊，將於近期動工，總投入預算14億5195萬元，中央補助5億元，中市府自籌7億7800萬元，預計2025年底完工；市議員劉士州今邀集相關單位會勘，盼能盡早動工，藉此提升台灣足球水準。
建設局長陳大田表示，台中市足球運動休閒園區座落於益豐路三段、龍富九路交會處，規劃設置一座符合國際賽事標準，11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場、以及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6000席觀眾席，且配合運動產業進駐規劃留有商業空間，以及提供407席汽車位、404機車位，完工後可串連既有西屯朝馬足球場，帶動台中市足球運動風氣。
劉士州指出，南屯區重劃區多，卻地方公共設施或指標性建設少，感謝盧市長將國際足球園區設立於南屯，也感謝中央對園區支持，希望藉由這樣國際水準園區，提升台中市足球有更好未來，也讓大家擁有這樣國際地標建築，提升台中能見度。
運動局長李昱叡提到，台中市足球運動休閒園區已經完成工程發包作業，目前積極籌備動工，未來將兼顧台中足球運動人才搖籃，成為國家發展足球運動培育基地，停車格、賽事觀眾動線等都已納入規劃，會積極做建設。
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