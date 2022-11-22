不再單打獨鬥！日月潭觀光圈成立2年餘 開發新旅遊商品

日月潭觀光圈聯盟成立已2年餘，致力開發多種創新旅遊商品及體驗活動，上午在日月潭向山遊客中心對外宣布已成功打造聯盟品牌、累積能量準備吸引海外旅客，面對國境解封，將張開雙手迎接觀光產業的振興復甦、推動區域觀光。

日管處副處長廖錫標表示，交通部在2020年開始推動觀光圈計畫，初期由全台各風景區管理處盤點資源進行，目前日月潭觀光圈聯盟旗下，共有5個公會、28個協會，加上九族文化村、泰雅渡假村、杉林溪渡假園區3個大型觀光遊樂業、3家客運公司，都將配合聯盟所推出的各項開發或行銷的進程，在各自領域搖旗加溫，創造更優異的新旅遊口碑。

而以日月潭為核心所打造的日月潭觀光圈，不但已建立「日月繁星假期」主題的旅遊品牌，台灣之心」、「中興文創」、「集集鐵道」、「太極美地」等四大特色區域，開始為國境解封後加溫國旅市場行銷，最新的「日月繁星幣2.0計畫」，已於11月初在2022 ITF台北國際旅展期間已發放850張日月繁星幣，得於特約店家抵用每張100元，鼓勵各家業者能踴躍加入特約店家共創觀光收益。