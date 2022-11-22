中部今空品不佳「橘色提醒」 中火6機組全數友善降載

環保署今提醒，中南部多處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台電表示，今天備轉容量率10.02%，供電充裕；台中電廠有3部燃煤機組環保停機歲修、1部運轉限制，其餘6組全數友善降載減排。

環保署今提醒，今天環境風場轉吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，空汙持續累積，中南部多處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，包括中部、高屏地區、三義、斗六地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。