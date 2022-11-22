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中部今空品不佳「橘色提醒」 中火6機組全數友善降載
環保署今提醒，中南部多處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，建議敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台電表示，今天備轉容量率10.02%，供電充裕；台中電廠有3部燃煤機組環保停機歲修、1部運轉限制，其餘6組全數友善降載減排。
環保署今提醒，今天環境風場轉吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，空汙持續累積，中南部多處測站空品已呈現「橘色提醒」等級，包括中部、高屏地區、三義、斗六地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。
台電表示，台電今天預估尖峰備轉容量率10.02%，供電充裕。其中，台中電廠因應空品，除二號機、七號機、八號機等3組燃煤機組環保停機歲修，三號機運轉限制，其餘6組燃煤機組全數友善降載減排。
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