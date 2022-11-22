台灣民俗村變產業園區爭議 開發商聲明符合法規規定

彰化縣花壇鄉台灣民俗村原址申請「惠來產業園區開發案」，目前仍在環評中，民進黨民代昨天指稱此開發案「點土成金」，懷疑有政商利益糾葛。開發商惠來產創今天發出新聞稿表示，此開發案符合法規規定，民代們的說法已損及公司信譽，申請過程參考地方鄉親意見「活化閒置土地」，並響應中央政府鮭魚返鄉政策，期盼帶動地方發展、增加在地就業機會。

位於彰化縣花壇鄉的台灣民俗村曾是台灣10大旅遊景點第1名，卻因九二一大地震而沒落，加上經營不善被拍賣，包括園區慶豐門等重要設施今年元月被拆除，業者廠商遞件申請「惠來產業園區」。在縣議會中，有綠營議員提出質疑，包括52公頃的土地只開發29.3公頃，是在規避環評法規等，當時也有綠營議員支持，認為申請開發29.3公頃是開發商的權利，希望可以順利推動。

「惠來產業園區開發案」除舉辦過公聽會外，去年12月20日召開環境影響評估第一次審查會，綠營民代及環團人士到場關切。審查會依據環評委員、列席人員意見，分別提出水土保持、用水、廠商選機制、事業廢棄物清理、區內歷史建物及保育生態等事項，要求補充資料供下次會議審查。至今近一年，仍未召開第二次會議。

針對民進黨民代昨天在立法院的質疑，惠來產創的聲明強調，惠來產業園區基地原為台灣民俗村，觀光遊樂業執照已於2012年廢止，全區荒廢閒置十餘年，多數建物早已破損不堪，成為治安死角，已不適合再經營觀光遊樂業。為配合政府產業政策，惠來產創將閒置土地合理運用，提出產業園區開發方向，獲地方居民支持，2020年舉辦的公聽會上，多位花壇鄉民代表及在地居民到場表達支持。

至於開發案只要申請29.3公頃，被質疑是為了規避中央環評審查，因為開發面積30公頃以下，地方政府可以自行決定。惠來產創也提出解釋，傳言原台灣民俗村面積達52公頃是誤傳，正確是37.4981公頃，為符合產業用地達總面積60%產創條例規定，剔除坡度陡峭不得開發土地後，配置公共設施而劃設出最適合的範圍及面積，申請面積實為29.38公頃，符合法規規定。

惠來產創表示，本開發案依非都市土地使用管制規則、環境影響評估法相關規定提交申請，由主管機關及專業委員審查，一切循合法合理程序、公開審議申請變更。