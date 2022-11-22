把握返鄉投票消費拚經濟 集集購物節最後一周抽大獎

為鼓勵本周六投票日各地遊子返鄉投票時，把握集集購物節最後一周到集集鎮消費，集集鎮公所推出周周抽Gogoro電動機車，還有IPhone、Switch等家電活動，希望刺激消費購買力，歡迎民眾一起來集集鎮消費集章抽好禮。

集集鎮公所表示，集集購物節進入倒數最後一星期，自11月7日起，已陸續開出Gogoro頭獎的滿額店家有，天工藝術坊、南投縣集集鎮農會農特產品中心驛站分店、三元行、阿麗賣魚、武昌宮商店街攤商；開出二獎Iphone、掃地機器人、Switch等滿額店家依序有旗魚黑輪、刈包、姚記果汁、雪花梅、日月潭紅茶、TEATOP集集店、紅不讓等；獎項除周周抽Gogoro電動機車大獎外，每周更搭配不同家電好禮。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮結合在地商圈店家、觀光工廠、餐飲、旅宿業者等，選在11月辦理集集購物節滿額抽獎活動，主要就是促進消費購買力，希望民眾來集集，更有機會把大獎帶回家，本周六不但是九合一大選的投票日，也即將進入最後一星期，歡迎大家把握返鄉投票的同時，順道來集集旅遊並消費抽大獎，有機會抽中gogoro。

鎮公所指出，即日起至11月27日下午五時止，民眾只要集集鎮活動特約店家消費滿100元，即可獲得1個章，於兩家不同店家消費集滿2個章，就可參與集章抽獎，詳情可上集集購物節官方網站查詢https://jijishopping168.com/#/ 。