台中購物節登錄金額破百億！ 今抽出首位百萬現金得主

台中購物節自10月10日開跑，截至昨天為止，消費登陸金額已突破121億元，今也再抽出首位100萬現金得主，由西屯區林姓先生獲得，副市長陳子敬今也親自致電恭喜，並提醒民眾，周末將再抽出2為百萬得主。

台中購物節今舉行記者會，宣布消費登錄金額已突破121億元，中市府延續去年消費金額破百億，今加碼抽百萬現金活動，由西屯林先生抽中；企業更響應活動，加碼再抽2名10萬元現金獎。

陳子敬說，台中購物節來到第四屆，氣勢如虹，原本第一次月月抽2名現金100萬元訂在週日(27日)，怎料截至16日，登錄消費金額已突破101億元，也讓首位百萬現金幸運兒提前今日出爐。

陳子敬指出，台中購物節舉辦四年來，中獎人數超過16萬人，買氣連年提升，第一屆消費登錄金額25億元，已是全台灣之冠；第二屆消費登錄金額直接比第一屆多了3.6倍，高達90億元；第三屆成效更驚人，消費登錄金額衝破291億元，今年消費金額也已突破121億元。

經發局長張峯源指出，分析今年的消費金額數據和區域分布，顯示此活動有助於帶動全國民眾到台中消費，統計截至昨日，其中台中市民占72.68%、外縣市民眾占27.32%，相較去年18.25%，大幅提升9.07%。

張峯源更提到，今年沒有中央振興五倍券及電商平台加乘效果，外縣市民眾參與熱度不降反增，台中購物節儼然已成為全國指標性的購物節慶；資料分析也指出，美食消費金額大幅增加，有效提升餐飲業績。

經發局提醒，今年台中購物節活動一路到12月24日，獎項超過10萬個，總獎金破3億元，至今已送出超過1.4億元獎金，歡迎全國民眾到台中消費，透過台中購物節APP登錄發票或合作店家收據，消費累計滿500元即可獲得1個抽獎序號，合作店家的登錄金額還享三倍累計，也就是消費滿167元就獲得1個抽獎序號。

此外，還有機會天天抽3,000元現金1,700名；週週抽10萬元現金12名、智慧電車和時尚酷跑機各1台；月月抽100萬元現金2名，壓軸再抽精品好宅，以及產業專屬壓軸抽百萬油電車3台。