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彰化籠罩霧霾達「橘色提醒」 明天空品才會轉好
今天由於偏東風，擴散條件不佳，中部地區今天上午霧濛濛，空品不佳，彰化縣員林市及彰化市測站都達「橘色提醒」等級，預期將影響到明天，彰化縣環保局已通知台中火力發電廠降載1700MW，減緩中部空氣品質惡化，並提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。
彰化縣的5處站中，員林市空氣品質指數（AQI）達124、彰化市則是116，均達「橘色提醒」等級，其餘則是「黃色」等級，很多民眾清早發現霧霾嚴重，避免外出運動。
彰化縣環保表示，今天偏東風，西半部為背風側，風速偏弱、擴散條件不佳，而且受地形影響有背風渦旋產生，使汙染物容易累積，中部空品區為「橘色提醒」等級，預計影響至週三，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。
環保局已啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，也呼籲農民不要露天燃燒稻草，以減緩空氣品質進一步惡化，彰化縣並透過中臺灣區域治理平台，要求臺中火力發電廠預先降載1700MW，減緩中部空氣品質惡化。
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