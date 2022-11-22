清水火車站跨站天橋連夜吊掛完 力拚明年2月通行

台中市清水火車站後站沒有出口，民眾乘車不便，阻礙後站發展，台中市議長張清照爭取市府編列近8千多萬元經費，天橋橋體工程昨連夜吊掛安裝完成，力拚明年2月開放通行。

台中市議長張清照指出，清水火車站前後站的連通，對地方影響非常重大；以後只有前站，後站居民搭車得要繞行，步行需25分鐘，開車也得8分鐘，每天交通尖峰時間站前都大塞車，交通打結。

張清照表示，一旦跨站天橋通車，前後站步行縮短到只要3分鐘，最重要是大家不用塞車在前站動彈不得，後站地區也因打通後得以發展繁榮。

這項工程是清水居民殷殷期盼，里長和里民反映很多年，但卡在經費籌措，再加上要跨越火車站鐵軌，有土地與高壓電的問題，工程很困難。

建設局長陳大田指出，為了把民眾不便減到最小，且不影響火車班次，現場只做橋墩工程，跨站橋體則在工廠施做，再進行組裝。昨天半夜，在台電配合斷電之下，工程人員將橋體組裝，再進行吊掛，終於順利完成。

張清照指出，目前各項公共工程因缺工缺料，進行困難，但台中市府體恤清水火車站跨站天橋對民眾的重要，優先完工，非常感謝；陳大田也表示，會盡快完成執照申請與驗收，讓火車站跨站天橋早一點開放通行，讓民眾更便利。