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台中購物節消費額破121億 抽出首名百萬現金得主

中央社／ 台中22日電

台中購物節開跑近1個月，登錄消費額破新台幣121億元，台中市政府今天抽出首名百萬元現金獎得主為西屯區林姓教師，接獲電話難掩驚喜；另抽出2名企業加碼10萬元現金獎得主。

台中市政府經濟發展局上午在中市府辦抽獎活動，由副市長陳子敬主持。陳子敬表示，去年台中購物節累計登錄消費金額291億元，今年活動從10月26日開跑，截至昨天登錄金額破121億元，今天加碼抽出首名百萬現金獎，原本活動就規劃每月抽出2名百萬現金獎，訂於27日抽出。

經發局準備搖獎機，由陳子敬與各商圈代表一起搖出首 名百萬獎得主及2名10萬元現金得主，再由陳子敬現場call out通知百萬現金獎得主。

民眾只要在台中購物節活動期間登錄發票或合格店家收據，消費金額滿500元就可獲得1個抽獎序號；截至目前，抽獎序號超過3000萬組。

陳子敬 台中市

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第四屆台中購物節活動 10/26正式開跑

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