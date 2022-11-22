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選前黃金周 台中3選區張家銨由林豐喜今陪同早市催票
選前黃金周，前立委林豐喜今陪同台中市第3選區尋求連任的市議員張家銨到烏日明道花園城早市掃街拜票，爭取選民支持。林豐喜說，張家銨認真做事，這次選舉非常的激烈危險，盼鄉親認真催票、拉票，不要讓張家銨受到危險的威脅。
林豐喜今天一早陪同張家銨到明道花園城早市掃街拜票，很多市場攤商、買菜民眾看到林豐喜，都不禁直呼「老前輩好」、「好久沒看到了」、「喜伯（林豐喜）又出來了喔！」民眾反應熱絡、爭相合影，也為選舉的增添了一份懷舊的政治情懷。
林豐喜表示，他退休20年，但是仍希望能牽成年輕的政治人物，繼續為民眾來服務。張家銨是個認真做事的議員，陪同張家銨掃市場，期盼民眾能因此看到她的熱情、給她支持。這次的選舉非常的激烈危險，尤其張家銨是自己的晚輩，希望大家認真催票、拉票，不要讓她受到危險的威脅。
張家銨表示，她多次到烏日明道花園城的早市掃街，這次林豐喜陪同，民眾反應更顯熱情，可見林豐喜在民眾心目中有十足的份量。林豐喜是她很尊重的前輩，她4年前選舉時，就曾幫她站台支持，今天能再陪同她一起掃市場，是給她選前的一大助力。
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