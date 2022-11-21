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二水源泉聽見河流在唱歌留下動人美景 土瓦特群聚接力登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，大家在秋收前的稻梗旁看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，大家在秋收前的稻梗旁看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供

彰化縣二水鄉源泉社區前天舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，邀集大家在秋收前的稻田旁吃辦桌、看表演，讓源泉農村景象也成為最美的打卡景點；接下來二水還有「土瓦特群聚」策劃的大地豐收感恩季，將開放給民眾報名參加農夫市集外、趣味食農活動，體驗農村風情與在地美食。

二水鄉最近正是一片片金黃稻田豐收的季節，在地社區與商圈也活絡的舉辦各式極具特色的農村聚會，二水鄉源泉社區發展協會19日舉辦「聽見河流在唱歌2.0」活動，開放讓民眾網路報名參加稻田邊吃辦桌，古早味辦桌秒殺，最遠的客人來自高雄。

源泉社區理事長黃麗君說，志工們用在地歷史意象籠仔篙製作的燈籠裝飾在田埂邊，在地志工阿嬤們親手做的古早味端上桌，小朋友們也可以體驗在稻田旁玩黑泥，還有各地報名表演的團體，在遠山映襯著的水稻邊表演，成為一幅動人美景。

若沒趕上源泉「聽見河流在唱歌2.0」活動沒關係，二水鄉12月3日在水心之初大草原還有一場土瓦特大地豐收感恩祭，二八水觀光商圈理事長、土瓦特數位群聚召集人郭燉論說，感恩祭是結合推動友善耕種的農民、在地產業、達德商工餐飲科等一起推動農村旅遊、食農教育

郭燉論說，大地豐收感恩祭會讓小朋友體驗做「柴火飯」，運用二水在地最新鮮的當季食材，甚至選用NG蔬果，宣揚惜食精神，還有農事體驗手作，不僅讓大家品嚐當季白柚、紅龍果，還可以自己種下小果苗，帶回小盆栽觀察生長樣態，寓教於樂，還有農夫市集讓大家採買最新鮮的當地物產，22日起將開放民眾報名參加，可上「土瓦特」臉書粉絲專頁查詢報名。

二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，邀集大家在秋收前的稻田旁吃辦桌、看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，邀集大家在秋收前的稻田旁吃辦桌、看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，還有各地報名表演的團體，在遠山映襯著的水稻邊表演，成為一幅動人美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，還有各地報名表演的團體，在遠山映襯著的水稻邊表演，成為一幅動人美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，秋收前的稻田也成為網美打卡的農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，秋收前的稻田也成為網美打卡的農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，邀集大家在秋收前的稻田旁吃辦桌、看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供
二水鄉源泉社區舉辦的「聽見河流在唱歌2.0」活動，邀集大家在秋收前的稻田旁吃辦桌、看表演，成為一幅農村美景。圖／源泉社區發展協會提供

辦桌 食農教育 農夫市集

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