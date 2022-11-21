身障音樂協會歲暮演出 樂音祈福頌平安

時光流轉、歲末將至，由社團法人台灣身心障礙者音樂關懷協會主辦、聯合報系文化基金會協辦的公益音樂會，邀請罕病少年陳彥廷、帥氣的唐寶寶紀芃逢、全盲音樂才子陳俊豪，為大家演奏出有溫度的音符，替12月的寒冬增添絲絲暖意。

12月3日（六）晚上8:00-8:30，天使21迎風男孩紀芃逢，會扯鈴也會多項樂器的他，歡迎大家到安可喬治海鮮餐廳，看看他帥氣的演出。

罹患唐氏症的芃逢，不畏異樣眼光勇往直前、跨越障礙奮鬥不懈。克服唐寶寶肌肉張力不足的問題，認真學習扯鈴與音樂，陶笛、電子琴難不倒他，手中的風火輪扯出一片天，藉由街藝展演分享生命價值、傳遞樂觀生活。縱使是唐寶寶也能逆流而上，翻轉生命彩繪天空。

不畏異樣眼光的迎風男孩紀芃逢，展現屬於自己的帥氣。主辦單位／提供

12月7日（三）晚上7：00-9：00，在台中梨子咖啡館，乘著音樂飛翔的罕病少年陳彥廷，將以躍動的琴音及燦爛的笑容，分享個人的生命體驗。

患有罕見疾病威廉氏症的彥廷，從小對聲音就有很高的敏銳度，在父母的陪伴下、試著用兩根手指學習鋼琴，至今已能五指運用自如演奏超過百首樂曲。在舞台上的總是笑臉迎人的他，希望自己的演出能帶給大家滿滿的正能量。

乘著音樂飛翔的罕病少年陳彥廷，笑容總是燦爛。主辦單位／提供

12月17日（六）晚上8：00-8：30，音樂才子陳俊豪，將在安可喬治海鮮餐廳展現多方位的音樂演出。

因早產而全盲的俊豪，在陳蔚綺老師指導下習琴7年，主修鋼琴副修薩克斯風，熱愛鋼琴的他，透過不斷練習，屢獲各項音樂或鋼琴比賽大獎，更榮獲2020年總統教育獎。俊豪個性樂觀、熱心助人，目標是成為一位優秀的街頭藝人，將來能自立自強，減輕家裡的負擔，並透過音樂把歡樂帶給大家。

克服了如音階般高低起伏的人生試煉，陳彥廷、紀芃逢、陳俊豪以自身的天賦及努力不懈的學習，才能有今日站在舞台上神采飛揚的演出，期盼大家肯定的掌聲支持他們繼續最愛的音樂之路。