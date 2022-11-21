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影／400年來頭一遭 鎮瀾宮大甲媽將赴澎湖海陸遶境

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左三）與澎湖縣長賴峰偉（左三）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左三）與澎湖縣長賴峰偉（左三）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影

大甲鎮瀾宮董事長顏清標與澎湖縣長賴峰偉今午連袂宣布，大甲媽顯靈降旨，今年12月9日將至澎湖進行為期4天的海陸遶境，這是400年來頭一遭蒞臨澎湖會香盛典，隨行信徒據知已逾2000人，澎湖縣政府將發動百艘漁船在海上迎駕，希望大甲媽到來，亦為澎湖帶來觀光利多。

大甲鎮瀾宮媽祖每年出巡繞境，9天8夜的行程均有數百萬計信徒隨駕，規模盛大，今年的12月9日至12日則將首度前往澎湖遶境會香，澎湖縣各宮廟已發動接駕，迎接大甲媽與重光世界最高媽祖銅像進行「見面會」。

鎮瀾宮董事長顏清標與澎湖縣長賴峰偉今午共同布大甲媽「海上巡安」訊息，也公布今年大甲遶境各友廟的香條及紀念帽，活動統籌澎湖縣副議長陳雙全透露，澎湖重光觀光文化園區的世界最高媽祖銅像矗立後，大甲媽即降旨要來澎湖，整個活動籌備時間匆促，需由各宮廟傾力協助，目前已有80艘船準備接駕，還在陸續增加中。

縣長賴峰偉說，會香活動由嵵裡水仙宮承辦，澎縣府將挹注經費促成，澎湖媽祖在2003年兩岸直航前，曾促成宗教破冰之旅，這次能與鎮瀾宮大甲媽聯合會香，相信定能讓媽祖慈悲喜捨，惜福的情操更加發揚。顏清標則說，大甲媽曾搭船到金門，但未過澎湖，這是400年頭一遭，信徒響應熱烈，至少有2000人隨行。

陳雙全表示，屆時澎湖船隊會在山水與嵵裡海域迎接搭台華輪前來的大甲媽，至馬公港登岸後再展開為期兩天的遶境活動，報名漁船希望至少是CT3以上的大型船隻，航行較不懼風浪。

大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香，廟方昨公布為這次活動設計的紀念帽。記者王昭月／攝影
大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香，廟方昨公布為這次活動設計的紀念帽。記者王昭月／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左二）與澎湖縣長賴峰偉（左二）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左二）與澎湖縣長賴峰偉（左二）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左四）與澎湖縣長賴峰偉（左五）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左四）與澎湖縣長賴峰偉（左五）連袂宣布，大甲媽12月9日將首赴澎湖遶境會香。記者王昭月／攝影

澎湖縣 大甲媽 媽祖

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