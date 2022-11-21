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新社客庄禾埕風雨運動場啟用 中市府打造優質運動環境
台中市府爭取中央客家委員會補助，斥資總經費3000萬元，在新社區復盛環保公園旁打造近470坪全新客庄禾埕風雨運動場，今天舉行落成典禮，市府客委會主委江俊龍表示，嶄新的風雨運動場，將提供民眾體育休閒、社會教育或藝文活動的多元活動空間，成為活絡當地客家文化的重要里程碑。
江俊龍指出，新社風雨運動場位於復盛環保公園旁，鄰近新社區人口密集的街區，包括復盛、新社、月湖里等，並毗鄰新社重要觀光場所「櫻木花道」，運動場特地融入「花林秘境」造景元素，並以當地代表觀光樹種「櫻花」綠美化，花季時將成為擁有夢幻櫻花林的籃球場，啟用後串聯大坑步道、石岡情人木橋、東勢客家文化園區等，將帶動整體旅遊熱線，促進地方繁榮，再添「浪漫台三線」熱門景點。
民政局長吳世瑋表示，新社區長期缺乏客家活動場域及戶外運動休憩空間，公所積極盤點區內適合地點，活絡轄內閒置空間，由市府籌編預算480萬元，同時向中央客家委員會爭取經費2520萬元，斥資總經費3000萬元興建風雨運動場，啟用後不僅提供地方居民及來往遊客安全舒適的運動休憩環境，加上運動場位置交通便利，結合新社區iBike自行車租借點，將可串成騎單車漫遊新社的交通路網。
新社區長林淑惠說明，風雨運動場鄰近新社老人文康中心、農會、衛生所及軍公教警消等各機關學校，為地上一層建築物，包括兩個全場籃球場、戶外公有廁所、共融遊憩設施、周邊植栽綠美化等完善休憩空間，頂棚後續將由光電營運商租賃設置太陽能光電設備，運動場未來不僅遮陽避雨、增加市民使用效益，還能綠能發電、節能減碳等，發電所得部分回饋市庫，讓市府能持續推動更多建設，讓市民有更好生活。
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