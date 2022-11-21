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溪湖都市之肺多元利用 親子遊憩公園90天後落成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所在中央公園開闢五分車站親子遊憩公園，今天召開說明會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所在中央公園開闢五分車站親子遊憩公園，今天召開說明會。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮中央公園面積約20公頃，鎮公所規畫多元利用，今天動土興建五分車親子遊憩公園，預計90天後完工，鎮公所邀請地方士紳視察工地，目前打造秘密花園，未來將增設青創築夢基地。

鎮公所爭取補助800萬元興建五分車站親子遊憩公園，包商說明將在面積約319坪公園裡設置五分仔車造型、火車車廂、星球攀爬、梅花搖搖樂、滑梯、鑽籠攀爬、造型山丘等遊憩設施，公園鋪人工草皮給小朋友跑跳，仿木座椅、造型花架遮蔭供陪伴兒童的家長等候休息。

鎮長黃瑞珠表示，溪湖中央公園是溪湖都市之肺，縣政府和鎮公所定位為全齡化的運動休閒福利園區，縣政府爭取5億元將在溪湖中央公園長照2.0多功能服務中心暨衛福大樓，鎮公所也興建五分車站親子遊憩公園，以後還會成立青創築夢基地，設置街頭藝人表演場域和舉辦農產展售會與小農假日市集等活動。

「中央公園五分車站親子遊憩公園先登場，打造老少共融的福利園區。」黃瑞珠說，長照衛福大樓二樓保留公所專用空間，將規畫「溪湖鎮福利社區營造中心」，聯合各社區共同推動福利社區服務，中央公園公所也將爭取設置風雨球場，讓打籃球、網球的民眾有舒適運動場所。

彰化縣溪湖鎮公所在中央公園的五分車站親子遊憩公園藍圖。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所在中央公園的五分車站親子遊憩公園藍圖。記者簡慧珍／攝影

五分車 親子

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