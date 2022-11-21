互助會連倒…綠營質疑不關心老人棺材本 彰縣府：已協助處理

民進黨彰化縣議會黨團今天舉行記者會，指彰化縣近年來接連發生老人互助會倒閉事件，縣府卻漠不關心，讓老人家的棺材本幾乎血本無歸。彰化縣政府回應表示，已主動協助互助會會員維護權益，其中和美老人會財產進行清算中，等法院裁定再分配給會員，彰化市老人會目前已將剩餘經費分配給會員。

民進黨彰化縣議會黨團縣議員賴澤民、莊陞漢及賴清美指出，有2763名會員的和美老人會互助金破產，只剩下不到500萬的財產，欠老人的債務卻有7億多元，很多繳了3、40萬元，卻拿回不到1萬元，到底中間有多少人謀不臧的現象，縣府的態度是推的一乾二淨，也完全沒有想要亡羊補牢，放任這些老人自己到法院尋求訴訟。

至於彰化市老人會互助破產部分，黨團指出，老人們控訴互助會多年來將錢用在辦與老人無關活動，受害會員多數都是經濟弱勢，有低收入戶、中低收入戶、獨居老人、資源回收者，如今出事了，棺材本沒有了，有的含恨而終，縣府卻漠不關心愛莫能助的態度，令人情何以堪。

彰化縣政府回應表示，彰化及和美老人會經營往生互助會業務，均未完成法令登記程序，依照中央指示，可循法律途解決。因此縣府除提供參加往生互助會會員免費法律諮詢服務外，也主動協助權益受損會員到彰化地檢署按鈴提告，保障會員的權益。

縣府表示，和美鎮老人會已自2020年3月停止互助金收取，同年12月29日經彰化地方法院民事裁定宣告破產，目前進行清算中，財產先做提存，等法院裁定再分配給會員；彰化市老人會自2020年2月停止收取互助金，進行財產清算，目前已將剩餘經費分配給會員。縣府也主動盤點老人會會員情形，對於生活有困難的339位弱勢長輩，派社工定期訪視、主動關心、提供協助。