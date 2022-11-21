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近洲際棒球場「市31」 中市府公告徵求BOT廠商

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市北屯區「市31」公告徵求BOT民間機構。圖／台中市政府提供
台中市北屯區「市31」公告徵求BOT民間機構。圖／台中市政府提供

台中市北屯「市31」市場用地，位在崇德路三段728號（昔錦村市場），近洲際棒球場，市府經濟發展局徵求民間機構以BOT方式多目標使用，即日起至明年3月1日下午5點止公告。

經發局長張峯源指出，「市31」坐落北屯區仁美段1701地號土地，面積8630.3平方公尺，建蔽率50%、容積率240%，四邊臨路，地形完整。

交通方面，5分鐘接台74線，國道1號增設東、西匝道，串聯崇德文心延伸潭子、豐原，車程20分鐘可達文心崇德捷運站。

北屯區是目前台中市人口最多的行政區，約29萬3869人，人口淨遷入為六都之冠，周圍住宅區林立，緊鄰崇德商圈、洲際棒球文創園區與漢神洲際購物中心預定地。

「台中市政府經濟發展局網際網路首頁—公告訊息—租賃、出售、促參案等招標公告專區」( https://www.economic.taichung.gov.tw/16120/Lpsimplelist )或「財政部推動促參司民間參與公共建設網際網路首頁投資資訊專區」有相關資料。

台中市 BOT

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