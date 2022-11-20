市政路延伸疑未動工 盧秀燕挨批意圖騙票 中市：作業中

台中市政路延伸動工典禮於9月底舉辦，但至今事隔近2個月，卻不見市府動工跡象，市議員候選人陳淑華、陳雅惠質疑，盧市府根本是為趕在選前動工，痛批是選舉動作，用包裝來糊弄市民、意圖騙選票；中市府表示，此案工區範圍大、管線電桿複雜，已陸續將施工計畫送審、管線單位施工規畫，分階辦理遷移作業中。

陳淑華指出，日前接到於工業區上班的民眾，向她與市議員候選人陳雅惠反映，地方期盼近20年的市政路延伸工程，市長盧秀燕9月28日主持第1標(工業區一路至安和路)開工典禮，大肆宣傳預計2024年底完工，怎料過了近2個月，卻絲毫無施工跡象，質疑盧趕在選前動工，只是選舉動作，有政治目的。

陳雅惠、陳淑華更提到，市府於今年6月間，風光舉行「城南之心」第一期工程動工典禮，並信誓旦旦表示將於今年底前完工。眼見距年底期限僅剩一個多月時間，工程進度卻嚴重落後，勢必無法於年底完工，盧市府完工承諾恐將跳票，或又只是一起趕在選前動工的政治動作。

陳淑華認為，盧秀燕慣於使用市政府公資源，透過包裝用在市長選舉上，尤其大量利用動土、剪綵啟用儀式等，以過量的儀式，創造動工、完工假象來糊弄市民，意圖騙選票。

建設局指出，市政路延伸案工區範圍廣大，管線電桿數量多且複雜，工程開工後已辦理工務所、相關工程告示牌面設置及施工放樣、測量等作業，並陸續辦理相關材料備料、施工計畫送審及由相關管線單位配合施工規劃，分階段辦理遷移作業中。

針對「城南之心」計畫，都發局表示，該計畫結合校園圍牆，打開創造街角文學廣場，串連立德東街綠園道，打造城南「文學道」；計畫範圍包括國光國小、東峰國中、東峰公園、立德園道、大智公園等區域。

考量改造範圍為師生、市民日常使用空間，配合學校考試、上課等作息，考試期間須配合部分停工，同時為避免全面動工，對市民活動造成干擾，因此配合市民作息，採部分施工及部分停工，工期延後請市民體諒。