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國際碳揭露專案122個A級城市 台中與巴黎東京同獲雙A

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國際碳揭露專案，台中今年拿下雙A評比。記者陳秋雲/攝影。
國際碳揭露專案，台中今年拿下雙A評比。記者陳秋雲/攝影。

台中市政府參與國際碳揭露專案，今年再獲評為A級城市，在氣候減緩及調適兩面向都是A級，與法國巴黎、瑞典馬爾默、英國倫敦、日本東京等城市齊名。另在永續發展方面於「2022第15屆台灣企業永續獎」政府機關永續報告評比，獲白金級第一名佳績，城市氣候治理及永續發展成果受肯定。

「碳揭露專案(CDP)」是獨立的非營利組織，總部位在倫敦，由534個管理資產總額達64兆美元的投資機構與60個採購組織共同發起，邀請各大企業填寫CDP設計的問卷，公開企業溫室氣體排放量，處理氣候相關之投資風險和機會的因應策略。經多年發展與資料蒐集，已累積大量企業與氣候變遷的相關資料。CDP鼓勵公私部門測量、管理溫室氣體排放，減少氣候變遷的衝擊。

台中市改府永續低碳辦公室執行長黃晴曉說，台中市在氣候減緩行動上評等為A級，因市府跟上世界腳步，提出2050年淨零碳排目標及執行策略。

市府今年4月22日公布「台中市2050淨零路徑」，設定2005年為基準年，2030年溫室氣體排放減少30%、2040年減少65%，2050年達成淨零排放。台中市發展低碳城市自治條例朝強化企業減碳管理、零碳清淨運輸、智慧建築、生活轉型等面向策略持續努力。

黃晴曉說，中市在氣候調適行動上評等A級，因台中市整合各局處納入氣候調適成果，如強化水資源管理、淹水潛勢區域改善等措施，展現城市面對氣候變遷的能力，未來更持續鼓勵企業落實ESG，透過公私協力合作模式強化韌性設施，包括與台積電攜手推動都市植樹綠化，增進碳匯、碳儲存效能，也透過都市引風、增綠、留藍規劃策略，淨化都市空氣，打造韌性城市。

永續低碳辦公室指出，國際碳揭露專案資料2018年開始對城市氣候行動進行評比等級，城市評級分為領導 (Leadership, A)、管理 (Management, B)、認知 (Awareness, C)、揭露 (Disclosure, D)四個等級，呈現各城市的表現。

今年共有1002個城市揭露資訊，僅12%、122座城市獲評列入A級城市名單，氣候減緩和調適措施比非A級城市，高達3倍效能。

台中市 氣候變遷 倫敦

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