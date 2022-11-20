泰雅部落文化傳情 台中和平達觀魚筌廣場體驗

台中市政府農業局輔導和平區達觀社區發展協會，今天在達觀魚筌廣場，舉辦「泰雅部落文化傳情—節慶傳承計畫」活動，邀請民眾到達觀社區體驗泰雅族的原住民傳統文化，感受活力的原鄉風貌。

農業局表示，今天活動由部落耆老祈福吟唱揭開序曲，感謝祖靈過去一年對族人的庇佑，祈求活動及未來一年能平安順利，部落居民與遊客跳舞同歡，並由鄰近的桃山、雙崎等部落及當地原民樂團帶來精彩傳統舞蹈、歌唱及音樂創作表演。

活動也帶遊客運用打磨、切口、燒竹等技巧動手製作竹製存錢桶及鋸竹子、揹人、拔河等趣味競技賽；動態活動外，現場也展示部落創作藝術品，讓來訪遊客看見部落原鄉文化延續及創新成果。

農業局說，達觀社區前臨大安溪，後傍雪山山脈，得天獨厚的地理環境，帶來豐饒特色農產，盛產甜柿、桶柑、高接梨、紅寶石芭樂等水果，以甜柿栽種面積最大，是台中市重要的甜柿產區；社區這幾年透過農村再生計畫持續辦理泰雅部落傳統文化及技藝等文化資源保存工作，促進跨區域部落間的文化交流，並將族語、傳統歌謠及舞蹈等教學落實至幼稚園及國小學童。