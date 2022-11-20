力拚時力台中關鍵1席 「戰神」黃國昌陪同吳佩芸掃街

選前黃金周，前立委黃國昌、時代力量台中黨部主委洪錦鈺，陪同南屯區市議員候選人吳佩芸掃街拜票，要拚時力在台中的關鍵一席。黃國昌說，台中需要吳佩芸這樣一位不畏強權、不畏黑金、不畏權勢，為小市民、為台灣發聲的代議士。

吳佩芸日前遭遇私密片外流風波。洪錦鈺再次聲援吳佩芸，表示吳佩芸因選舉，面對網路霸凌及不實攻擊，是令人不恥的行為，呼籲停止在受害者的傷口上撒鹽。並懇請南屯的鄉親，在這最後一哩路，一起將吳佩芸撐進台中市議會。

黃國昌說，四年前吳佩芸參選台中市議員，面對性騷擾的霸凌，她沒有屈服、退卻，最後雖以9票之差，無法順利進入台中市議會為民監督，但這四年她繼續從公民社會的角度，監督市府施政，繼續為小市民發聲。

黃國昌進一步表示，台中需要吳佩芸這樣一位不畏強權、不畏黑金、不畏權勢，為小市民、為台灣發聲的代議士。並強調11月26日的選舉結果，具有對台灣下一代傳遞正確訊息的重要意義：面對網軍側翼的政治抹黑攻擊無須畏懼，強力監督的小民參選能獲得國人的肯定。

吳佩芸則表示，四年前她雖以9票的差距落選，但她無法放下這1萬1546名市民的信任及託付。這些年堅持揭發違法弊端，即便得罪地方權貴、既得利益者，但始終為了正義、不公義的事情發聲，正是因為市民早已對於台中長期以來黑金、權勢政治感到失望，並期待第三勢力能夠為議會帶來改革的契機。

吳佩芸進一步指出，台中市議會需要實質監督的年輕關鍵一席，破除地方盤根錯節的黑金、權貴政治，真正帶給市民一個乾淨、透明的市議會，而這4年來她用成績證明自己有能力成為議會中關鍵、年輕的一席，懇請大家集中選票，全力支援1號吳佩芸。