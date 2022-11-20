國3將再增設林內交流道 雲彰2縣長簽署合作意向書

為紓解南彰化交通，交通部原有意以約40億元在彰化二水興建彰南大橋，地方則爭取在國道3號林內段增設交流道銜接141線彰雲大橋，可大幅節省經費並達到預期效益，獲交通部認可，雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美，今天共同簽屬合作意向書，期待透過兩縣合作共同推動「國道3號增設林內交流道」，帶動雲彰投交通網和觀光。

彰化縣長王惠美說，交通部原計畫建造跨越濁水溪的彰南大橋，經費逾40億元，部長上月間視察時，地方建議可直接在國3再增設兩處匝道連接141線的彰雲大橋，既可解決彰南一帶交通，且又靠近南投竹山，使雲彰投3縣都受惠，經濟又實惠，獲交通部認可，正所謂「血通人就健康、道路通經濟就發達」，期待兩縣合作加速完成這項重大交通建設。

今天上午選擇在雲彰交界的彰雲大橋前封路，並由雲林縣長張麗善和彰化縣長王惠美，在兩縣各界見證下，簽署合作意向書，展現合作共同籌辦「國道3號增設林內交流道」的決心。

雲林縣府工務處長汪令堯也說明新方案的架構，指未來只要在國3高速公路林內段增設兩處匝道口，再連接141線雲彰大橋，即可解決南彰和雲東甚至南投竹山一帶交通，同時通往彰化高鐵站更加便捷，預估含蓋土地徵收約只十餘億元，經濟效益更佳。

張麗善說，彰化縣長王惠美最近邀請交通部長王國材視察彰南大橋延伸國道3號生活圈道路的規畫情形，認為銜接南雲交流道往彰化方向的原計畫，跨濁水溪彰南大橋新建所需經費逾40億，因地方建議，經評估可在國道3號林內段增設交流道，銜接南彰化縣道141線的彰雲大橋，可達預期效益且較省錢。