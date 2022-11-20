國3將再增設林內交流道 雲彰2縣長簽署合作意向書
為紓解南彰化交通，交通部原有意以約40億元在彰化二水興建彰南大橋，地方則爭取在國道3號林內段增設交流道銜接141線彰雲大橋，可大幅節省經費並達到預期效益，獲交通部認可，雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美，今天共同簽屬合作意向書，期待透過兩縣合作共同推動「國道3號增設林內交流道」，帶動雲彰投交通網和觀光。
彰化縣長王惠美說，交通部原計畫建造跨越濁水溪的彰南大橋，經費逾40億元，部長上月間視察時，地方建議可直接在國3再增設兩處匝道連接141線的彰雲大橋，既可解決彰南一帶交通，且又靠近南投竹山，使雲彰投3縣都受惠，經濟又實惠，獲交通部認可，正所謂「血通人就健康、道路通經濟就發達」，期待兩縣合作加速完成這項重大交通建設。
今天上午選擇在雲彰交界的彰雲大橋前封路，並由雲林縣長張麗善和彰化縣長王惠美，在兩縣各界見證下，簽署合作意向書，展現合作共同籌辦「國道3號增設林內交流道」的決心。
雲林縣府工務處長汪令堯也說明新方案的架構，指未來只要在國3高速公路林內段增設兩處匝道口，再連接141線雲彰大橋，即可解決南彰和雲東甚至南投竹山一帶交通，同時通往彰化高鐵站更加便捷，預估含蓋土地徵收約只十餘億元，經濟效益更佳。
張麗善說，彰化縣長王惠美最近邀請交通部長王國材視察彰南大橋延伸國道3號生活圈道路的規畫情形，認為銜接南雲交流道往彰化方向的原計畫，跨濁水溪彰南大橋新建所需經費逾40億，因地方建議，經評估可在國道3號林內段增設交流道，銜接南彰化縣道141線的彰雲大橋，可達預期效益且較省錢。
張麗善和王惠美齊聲感謝交通部長王國材接受地方建言並允諾補助可行性研究經費，王惠美說，因林內交流道位於雲林縣境，她向張縣長表達合作意願，希望兩縣共推「國道3號增設林內交流道」案，有助於兩縣共同治理，張縣長一口同意，才促成合作意向書的簽署，同時也藉以宣示國道3號增設林內交流道案正式啟動。
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