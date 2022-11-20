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印尼文化嘉年華今田中登場 異國美食 傳統舞蹈讓人驚豔

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，有印尼等東南亞各國美食、東南亞傳統市集，吸引民眾去尋寶。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，有印尼等東南亞各國美食、東南亞傳統市集，吸引民眾去尋寶。記者林宛諭／攝影

彰化縣二社田社區大學田中區教學主任黃小莉策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪區舉辦到下午4點，黃小莉說，除了有印尼等東南亞各國美食、東南亞傳統市集，還有曾到故宮表演的中爪哇傳統舞蹈，歡迎大家來尋寶。

二社田社區大學與田中鎮女人香和記主辦的印尼文化祭今天上午9時到下午4時在龍江館熱鬧登場，田中名店女人香臭豆腐負責人黃小莉說，因為集結各國新住民老師在社大開設異國美食料理課，衍生出再結合台灣印尼籍移工發起的印尼文化嘉年華活動，新住民與移工已成為台灣的一部分，希望藉由文化交流，讓大家拓展國際視野。

黃小莉說，以往她非常喜歡去參加各國市集，有些市集甚至得買門票才能參加，但每次參加市集不僅能尋寶，也能獲得很多文化刺激，愛料理的人可以找到各式香料、美食，對於服飾有興趣的人也可挖寶找到各種美美的飾品、服裝，她一直希望能在家鄉辦場東南亞市集，希望此次是好的開始，未來可以繼續辦各國的文化市集。

今天活動除了包括印尼、越南、泰國、柬埔寨等18個異國美食攤，印尼嘉年華中將完整呈現印尼傳統切薑黃飯塔尖儀式，還有中爪哇文化表演9場，黃小莉說，印尼的傳統舞蹈虎面孔雀羽冠舞表演，舞者多數來自中爪哇並曾獲邀至故宮表演，印尼舞者來自中爪哇，一直在台工作的她們透過假日練習，表演的Ponorogo 的 Reog傳統舞蹈還運用singo barong的獅子面具意象，相當精彩。

二社田社區大學策的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有印尼中爪哇傳統舞蹈表演，運用獅子面具意象。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有印尼中爪哇傳統舞蹈表演，運用獅子面具意象。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，有印尼等東南亞各國美食、東南亞傳統市集，吸引民眾去尋寶。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，有印尼等東南亞各國美食、東南亞傳統市集，吸引民眾去尋寶。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有印尼中爪哇傳統舞蹈表演。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有印尼中爪哇傳統舞蹈表演。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有傳統舞蹈表演。圖／黃小莉提供
二社田社區大學策畫的印尼文化嘉年華今天在田中鎮龍江館大草坪登場，還有傳統舞蹈表演。圖／黃小莉提供

印尼 東南亞

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