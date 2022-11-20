南投砸2.1億優化投89線 明年3月完工媲美市區道路

南投仁愛投89線力行產業道路有「全台最爛的道路」之稱，幾乎逢雨必坍，縣府連年挹注經費進行各項災修工程，為提升行車品質，今年更斥資2.1億元全線重新鋪設AC路面，預計明年3月底前完工，屆時投通行品質可望媲美市區道路。

縣府指出，投89線因地質因素，每逢豪大雨，邊坡易坍塌，造成路面破損、路基掏空等情形，而因路況欠佳，被稱為「全台最爛的道路」，為改善其路況，近年挹注經費，透過整治邊坡、興建明隧道、貨櫃屋工法等，穩定道路品質及交通。

而在縣府連年針對投89線進行改善，全線路基改善已逾3成，其中14.3K至15.8K道路上邊坡側貨櫃屋工法設置工程進度已達9成；另，針對10.5K處危險彎道也已發包施工，預計明年1月底前可完工，屆時大型車輛通行更可便利。

除上述路基及彎道改善工程，為提升投89線行車品質，今年更斥資2.1億元進行0K至53.227K全線路面改善工程，工務處表示，該工程已從0K施工，待坍塌邊坡工區及危險彎道路段拓寬完成後，將能全面進行，明年3月底可望完工。

南投縣長林明溱說，近年透過整治邊坡、貨櫃屋工法等穩定大型坍塌路段山體，鋪設水泥板、剛性路面改善道路品質，拓寬危險彎道路段，已大幅提升投89線車行品質，明年3月完成AC鋪設，屆時投89線通行品質將可媲美市區道路。