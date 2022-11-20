台中大里河川死魚肇因 環保局：河川基流量及溶氧偏低

台中市大里區立中街9號對面的河道日前據報有大量死魚案，環保局上午公開稽查結果，認為經採水初測水質酸鹼及重金屬項目無異樣，死魚和河川基流量及溶氧偏低有關。

環保局說，經稽查人員現場勘查發現魚體已腐爛且魚眼顯白，魚鰓內有大量泥沙，經採水初測水質酸鹼及重金屬項目無異樣，溶氧為2.94 毫克／公升，當日清理死魚850公斤。

環保局說，上周已發現河川基流量及溶氧偏低，水淺處溶氧僅0.23毫克／公升，低於須大於2毫克／公升的一般值，且上游仍有河道工程進行，僅餘單側水流，無法透過河道上游乾淨水源補助，增加水位及提升溶氧。因此造成魚隻群聚於距離大里區立中街9號上游約200公尺處水門處，該處又另有其他生活污水排入，恐因加速河段溶氧耗竭，造成魚群死亡。

環保局強調，枯水期水體基流量少，且自10月15日起，因日照時間縮短，常低於4小時，造成藻類光合作用不足，導致水體溶氧偏低。目前已在頭汴坑溪大里立仁橋設置一水質監測器（水盒子），觀察近一周，發現水體溶氧多小於適合魚群生長的2毫克／公升，又遇上游河道疏濬工程擾動水體，不利魚群生存，已提醒施工單位協助注意水體魚群狀況，環保局也會加強巡查。

環保局提醒，枯水期間降雨量偏低、河川水位及溶氧低，除自然條件不利魚群生存因素外，也不排除有其他廢水排入河道造成汙染，除要求該局及河川管理單位加強巡查外，如發現死魚將儘速清理，避免影響水質，環保局人員也會持續觀察水質情形及查察管制污染來源，以避免枯水期水質惡化。