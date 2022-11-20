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「會演是英雄」脫口秀 台中場加開
資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請黃金陣容出演，包含金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲，搞笑功力一絕，保證無冷場，在早鳥優惠倒數之際，終於公告台中場確認加開，於11月21日開賣。
2022首演累積不少好口碑的「會演是英雄」，明年將再度回歸，以「生活即是一場表演」為主軸，演出內容也隨著巡迴場次調整，結合地方元素，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，下半場邀請素人觀眾上台加入演出，驚喜十足。
脫口秀呼應人生觀的各種隱喻，也引發現場觀眾共鳴，從各種即興演出中也可看出4位演員的默契與好感情，彷彿是一部打破第四面牆的電視綜藝，帶給觀眾無限新鮮感。早鳥優惠86折倒數最後一周，確認加開台中場，於11月21日起全面啟售。
由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，明年2月在國家戲劇院及台中市屯區藝文中心演出，台北場早鳥優惠86折倒數中，購票請上udn售票網：https://reurl.cc/RXKM86。
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