苗木之鄉人口快速老化 永靖第一幢B據點今啟成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉第一幢複合式日間照顧據點在竹子社區落成。圖／永靖鄉公所提供
彰化縣永靖鄉第一幢複合式日間照顧據點在竹子社區落成。圖／永靖鄉公所提供

彰化縣永靖鄉有24個社區，今年7月縣長王惠美參加全鄉志工大會師，呼籲提供場地開辦社區關懷據點，今天永靖鄉第一幢複合型日間服務中心在竹子社區落成啟用，鄉長詹木根和近300名社區民眾歡慶，煮圓仔湯分享喜氣。

根據衛政單位統計，今年6月底永靖鄉65歲以上人口占比17.83%，到10月底上升至18%，人口快速老化。永靖鄉公所配合「長期照顧十年計畫2.0」政策，向衛福部爭取補助竹子社區，興建活動中心作為鄉內第一幢社區複合型日間服務中心B據點，今天舉行落成典禮，立委陳素月、縣議員張欣倩、鄉長候選人魏碩衛等人出席道賀，村長周文曲和社區民眾煮湯圓請大家享用。

鄉長詹木根說，衛福部補助1860萬元、縣政府補助206萬8000元加上鄉公所自籌258萬5852元，興建竹子社區活動中心，可日間照護失智或失能長者，也可當作鄉內長者的學習和育樂場所，及提供社區居民集會、研習交流，鄉公所將委託專業社福團體管理營運。

鄉長 衛福部

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