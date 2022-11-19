推廣烏農米 中市稻米食農教育今烏日登場

台中市農業局輔導烏日區農會今天上午在烏日區朝天宮廣場舉辦稻米食農教育暨產業文化節「農耀烏日、好米故鄉」活動，現場推廣烏日當地農產，包括稻米「烏農米」、番茄、小黃瓜、洋香瓜等，包括立委林靜儀、市議員吳瓊華、林孟令、前立委顏寬恒、農業局副局長蔡勇勝，以及烏日區多里里長等出席。

農業局說明，稻米為烏日區最主要的農作物，栽培面積約883公頃，稻穀總產量約7495公噸，為台中市重要稻米產區，烏日區農會全新品牌「烏溪糧倉」代表土地、水源、作物、農民與農產，感謝上天恩賜稻作豐收、彰顯農民勤奮努力價值。

今天現場表揚「農金奬營運卓越獎甲組優等獎」、「台灣稻米達人十大好米」、「阿公阿嬤家傳食譜料理競賽全國冠軍」、「四健作業組發表競賽全國三等獎」，以及農金榮耀ｅ起共好活動等，還規劃「烏溪糧倉」稻米主題展，以及青農、四健、家政推廣成果展，與會員紀念品兌換活動，另有小農愛心義賣、食農趣味互動有獎問答、家政班米食及優良農特產品展售，以及愛地球樹苗發送等活動。