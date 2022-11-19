台中優質椪柑評鑑賽 涂青瑜奪椪柑王

台中市農業局輔導豐原區農會今在田心公園舉辦優質椪柑評鑑賽，最終由豐原區涂青瑜勇奪椪柑王。農業局表示，今年特別設置中台灣椪柑聯合展示區，展示雲林縣、新竹縣及台中市各地椪柑，讓民眾與農民了解中部農業發展現況，促進經驗交流。

台中市雨量充沛、氣候溫和宜人且農民栽培管理技術精進，包括東勢、北屯、豐原、新社及石岡都是椪柑主要產區，品質優良。

今日舉辦椪柑評鑑，計有80組農民報名參賽，邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、國立中興大學及台中果菜運銷股份有限公司等專家擔任評審，根據椪柑果品外觀（包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度）、風味質地及糖度等項目審查。

農業局指出，經評審委員仔細品嘗評分後，由豐原區涂青瑜榮獲第1名，成為今年度的椪柑王，可獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為石岡區王玉玟及豐原區林耀東，可獲得獎牌及獎金1萬元，第3名則分別為豐原區游文元、石岡區涂銀浪及豐原區朱銘祥，可獲得獎牌及獎金5000元。

農業局表示，椪柑屬寬皮柑，果實大多呈球形或扁球形，有容易剝皮的特性。台中市椪柑栽培面積1,377公頃，年產量2萬3,518公噸，居全台第二，為台中市重要水果之一，具果皮色澤亮麗、果實飽滿、果粒Q彈等優點，且果肉甘甜多汁，富含維生素、膳食纖維及類胡蘿蔔素等，是年節送禮的好選擇。

今日活動另有親子及長幼料理廚神競賽、家政班料理競賽、學校小小農夫市集展售暨成果展示，及豐原當季特色親子互動DIY等活動，還有具當地風格的裝置藝術供民眾拍照打卡，邀請大家認識豐原在地好產品。