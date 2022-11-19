聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中優質椪柑評鑑賽 涂青瑜奪椪柑王

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
椪柑評鑑參賽果品近照。圖／台中市政府提供
椪柑評鑑參賽果品近照。圖／台中市政府提供

台中市農業局輔導豐原區農會今在田心公園舉辦優質椪柑評鑑賽，最終由豐原區涂青瑜勇奪椪柑王。農業局表示，今年特別設置中台灣椪柑聯合展示區，展示雲林縣、新竹縣及台中市各地椪柑，讓民眾與農民了解中部農業發展現況，促進經驗交流。

台中市雨量充沛、氣候溫和宜人且農民栽培管理技術精進，包括東勢、北屯、豐原、新社及石岡都是椪柑主要產區，品質優良。

今日舉辦椪柑評鑑，計有80組農民報名參賽，邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、國立中興大學及台中果菜運銷股份有限公司等專家擔任評審，根據椪柑果品外觀（包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度）、風味質地及糖度等項目審查。

農業局指出，經評審委員仔細品嘗評分後，由豐原區涂青瑜榮獲第1名，成為今年度的椪柑王，可獲得獎牌及獎金2萬元，第2名為石岡區王玉玟及豐原區林耀東，可獲得獎牌及獎金1萬元，第3名則分別為豐原區游文元、石岡區涂銀浪及豐原區朱銘祥，可獲得獎牌及獎金5000元。

農業局表示，椪柑屬寬皮柑，果實大多呈球形或扁球形，有容易剝皮的特性。台中市椪柑栽培面積1,377公頃，年產量2萬3,518公噸，居全台第二，為台中市重要水果之一，具果皮色澤亮麗、果實飽滿、果粒Q彈等優點，且果肉甘甜多汁，富含維生素、膳食纖維及類胡蘿蔔素等，是年節送禮的好選擇。

今日活動另有親子及長幼料理廚神競賽、家政班料理競賽、學校小小農夫市集展售暨成果展示，及豐原當季特色親子互動DIY等活動，還有具當地風格的裝置藝術供民眾拍照打卡，邀請大家認識豐原在地好產品。

椪柑評鑑參賽，比賽結果出爐。圖／台中市政府提供
椪柑評鑑參賽，比賽結果出爐。圖／台中市政府提供
椪柑評鑑參賽，評審委員試吃評分。圖／台中市政府提供
椪柑評鑑參賽，評審委員試吃評分。圖／台中市政府提供

椪柑 台中市 農民

延伸閱讀

台南北門HARU洋香瓜節登場 民眾體驗濱海農漁自然生態

富宇 大宅豐鼎 豐原市中心 3-4房

嘉義竹崎椪柑季來囉！今柑橘評鑑出爐民眾爆搶訂熱潮

後疫情！ 台中柑茶包潤喉、柑橘雪酪冰酸甜好滋味

相關新聞

「花現龍井」 花田找豐獸

台中市龍井區農會創會百年，舉行「花現龍井」慶祝活動，農會栽種波斯菊花海，還用貨櫃屋結合在地特色，打造4座「龍景豐獸」，有...

「會演是英雄」脫口秀 台中場加開

資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請黃金陣容出演，包含金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅...

推廣烏農米 中市稻米食農教育今烏日登場

台中市農業局輔導烏日區農會今天上午在烏日區朝天宮廣場舉辦稻米食農教育暨產業文化節「農耀烏日、好米故鄉」活動，現場推廣烏日...

台中優質椪柑評鑑賽 涂青瑜奪椪柑王

台中市農業局輔導豐原區農會今在田心公園舉辦優質椪柑評鑑賽，最終由豐原區涂青瑜勇奪椪柑王。農業局表示，今年特別設置中台灣椪...

影／龍井農會百年慶談空品 盧秀燕指藍天：請抬頭看看

台中市長盧秀燕今受邀參加龍井區農會創會百年「2022花現龍井」慶祝活動，並見證簽署聯合國SDGs永續發展目標。盧秀燕說，...

台中市YouBike2.0騎乘人次創新高 減碳量約2座文心公園

中市府交通局10月舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」YouBike 2.0活動，創下單月145萬人次騎乘的新高紀錄，環保局估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。