影／龍井農會百年慶談空品 盧秀燕指藍天：請抬頭看看

台中市長盧秀燕今受邀參加龍井區農會創會百年「2022花現龍井」慶祝活動，並見證簽署聯合國SDGs永續發展目標。盧秀燕說，許多城市做不到，沒有簽署，台中市政府在她的努力推動下已經簽署；不只中火，所有行業都要節能減碳、永續發展，這樣空氣才會好，「請大家抬頭看看，有沒有？要更進步、要更好」。

盧秀燕今天上午10時30分抵達會場時，先為小朋友的花田足球賽開球，小朋友呼喊「媽媽市長」，家長爭相與她合照、索取簽名，展現高人氣。

盧秀燕說，龍井農會與她一直是夥伴關係，頻繁交流為龍井農產行銷、照顧農民；龍井區農會結合當地觀光，協助農民轉作花卉產業，「花現龍井」現場在稻田轉作波斯菊等花海裡放置「電力獸」等四隻「龍景豐獸」大型彩繪貨櫃裝置藝術，還做很多教育、運動等，吸引民眾來遊玩、觀光，大讚龍井區農會是全國矚目、最具創意、最會行銷的農會。

龍井區農會今天在現場簽署聯合國SDGs永續發展目標。盧秀燕說，龍井區農會重視永續發展，與她經營城市的理念一致，許多城市做不到，沒有簽署，但是台中市政府在她的努力推動下已經簽署，龍井農會也簽署，承諾推動永續農業，給下一代更好的環境，邁向照顧農民的下一個百年，令人驕傲。不只台電中火、運輸業，所有行業都要節能減碳、永續發展，這樣空氣才會好，請大家抬頭看看，有沒有？要更進步、要更好。