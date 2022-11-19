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台中市YouBike2.0騎乘人次創新高 減碳量約2座文心公園

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市交通局10月共有145萬人次騎乘，環保局估算相當於2.57座文心森林公園或減碳量。圖／台中市政府提供
中市交通局10月共有145萬人次騎乘，環保局估算相當於2.57座文心森林公園或減碳量。圖／台中市政府提供

中市府交通局10月舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」YouBike 2.0活動，創下單月145萬人次騎乘的新高紀錄，環保局估算相當於2.57座文心森林公園或1.15座中央公園的減碳量。交通局表示，公共自行車租賃站已達1233站，站點數高居全國第一，年底將繼續推進到1329站點。

交通局長葉昭甫表示，10月YouBike單月騎乘人次高達145萬人次，締造歷年單月最高騎乘紀錄，微笑單車公司依減碳量換算，若每1人次使用15分鐘、時速10公里計算，減碳量為22萬8837公斤，以台中目前280多萬人口數，平均兩個人中就有一人騎YouBike，為環保作出具體貢獻。

環保局估算，減碳量22萬8837公斤約等於2.57座文心森林公園或1.15座中央公園的減碳量；另依據環保署資料顯示，今年截至11月8日，台中市PM2.5濃度為12.7微克，已達國家標準15微克之下，是中南部第一個達到國家標準的縣市，經過3年多的努力，空品改善看得見，讓市民呼吸好空氣。

葉昭甫說，「全城動騎來」活動期間，全市29個指定站點租賃公共自行車人數大幅成長，多處站點成長率飆破40倍，其中位在梨山的谷關立體停車場站增加124倍，許多民眾特別遠征「全市最高站點」，租賃人次暴風式成長，民眾騎乘意願大增。

交通局表示，自2020年底，正式啟動「iBike倍增計畫」，從市長盧秀燕上任前僅329站，上任後再增千站，累計突破6000萬人次，年底將繼續推進到1329站點。

此外，推動大眾公共運輸、節能減碳的亮眼成績，還包括首創雙十公車，嘉惠偏遠地區民眾、鼓勵市民及學生多利用公車通勤通學，讓移動汙染源明顯減量，加上公共自行車YouBike 2.0設站超標，廣設電動汽機車充電換電站，空品朝多面向大幅改善。

交通局說，台中公共自行車前30分鐘內免費租借，便利又減少碳排，除「iBike倍增計畫」，台中也是六都第一個導入電動輔助車城市，目前全市有300輛電輔車居全國之冠，未來將透過捷運、轉運中心、雙十公車、小黃公車、iBike計畫等，讓台中成為交通任意門。

中市府交通局10月舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」YouBike 2.0活動，創下單月145萬人次騎乘的新高紀錄。圖／台中市政府提供
中市府交通局10月舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」YouBike 2.0活動，創下單月145萬人次騎乘的新高紀錄。圖／台中市政府提供

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