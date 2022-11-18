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守護小國手！卿雲進步獎10周年助弱勢學子翻轉未來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
卿雲慈善基金會今天舉辦第十屆進步獎學金頒獎典禮，為鼓勵國家體壇幼苗，彰化縣大竹國小學生王泳濠（右二）、宋筱妤（中）各加碼頒發獎學金一萬元。記者趙容萱／攝影
卿雲慈善基金會今天舉辦第十屆進步獎學金頒獎典禮，為鼓勵國家體壇幼苗，彰化縣大竹國小學生王泳濠（右二）、宋筱妤（中）各加碼頒發獎學金一萬元。記者趙容萱／攝影

卿雲慈善基金會為鼓勵弱勢學童向學，今天在台中市烏日林新醫院舉辦第十屆進步獎學金頒獎典禮，頒發108名台中市烏日、大肚及彰化縣國中、國小學生、每人各3000元獎助金，助翻轉未來。其中，為鼓勵國家體壇幼苗，彰化縣大竹國小學生王泳濠、宋筱妤各加碼頒發獎學金一萬元。

卿雲慈善基金會董事長林仁卿說，今年是基金會第十年頒發進步獎助學金，累計扶助880人、頒發近280萬元。今年能鼓勵國家體壇的幼苗，別具意義，他非常欣賞羽球球后戴資穎打球的拚勁，運動家精神相當符合基金會頒發進步獎學金的初衷，期盼基金會貢獻棉薄之力，鼓勵學童繼續勇於突破再創佳績，追求成長翻轉未來。

今年最特別是2名國家體壇幼苗獲獎，六年級的王泳濠參加今年全國少年桌球國手選拔暨排名賽，獲選「桌球少年國手」，平常總是十分勤勉練習、積極認真，更參加多項桌球錦標賽名列前茅，他表示，獎學金將拿來做為學費。

六年級的田徑選手宋筱妤去年獲彰化縣200公尺第四名，但她不氣餒，努力練習，今年囊獲彰化縣200公尺第一名。宋筱妤說，獎學金大部份拿來做為學費，還有跑鞋磨損換新鞋之用。

從第一屆就鼎力支持迄今十年的光德國中註冊組長詹崴茹表示，偏鄉經濟弱勢、單親與隔代教養問題日益嚴重，非常感謝有卿雲慈善基金會持續投入資源，對教育第一線幫助很大。一名受扶助的女學生和弟弟僅靠單新媽媽扶養，其母今年3月確診為乳癌，在烏日林新醫院治療中，對於能在烏日林新醫院領獎覺得加倍感謝，希望用獎學金支付學費，再幫媽媽買營養品。

小學 田徑 獎學金

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