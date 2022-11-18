羽毛加工飼料廠惡臭汙染 上百居民抗議：像屍臭味

彰化縣大村鄉美港路同益企業回收禽類羽毛加工製成肥料飼料，卻未做好排放廢氣等處理，造成臭味甚至飄到員林市圓林園周圍高級住宅區，被大村鄉與員林市居民稱為「像極可怕的屍臭味」，上百民眾今天再度到工廠前抗議，並要求若不改善就關廠。

大村鄉反同益自救會成員與民眾今天到同益企業工廠前拉白布條抗議，民眾高呼口號「還我乾淨空氣，還我呼吸權利，拒絕納管申請」，縣議員賴澤民、張欣倩、張錦昆等民代也前往關心。

自救會成員說，居民已抗議一年了，但仍未改善，說要改善，卻又在外多裝了很多監視器，就是為了監視有沒有民眾或環保局人員來查，就立刻停止排放臭味，現在根本變本加厲，常清晨4、5點就開始臭了，不是比抗議前還嚴重？

賴澤民說，去年陪同村民陳情抗議，廠方說會改善、說要賣掉廠房都是騙人的，至今不論是半夜、傍晚吃飯時間都可聞到臭味，臭到鄉親難以接受。

張錦昆說，同益已設廠30、40年，處理羽毛那麼臭，應該與時俱進，好好增加設備處理，尤其早期工廠旁民宅不多，現在已增加很多住戶，造成的汙染影響更多人，若是廠方不解決，就應要求他們遷廠。

同益廠方表示，工廠已積極進行改善作業，由於部分設備是7年前送審的設備，均再依操作許可證規定再進行改善，他們所做的是循環經濟，會盡力接受政府輔導作業，不過廠方也發現部份臭味汙染是其他業者造成，不只是他們，也讓他們很無奈。

彰化縣環保局表示，大村鄉羽毛飼料廠屢遭民眾陳情排放異味污染問題，環保局2018年至今已稽查224次、裁處及限期改善7次，該廠因周界異味超標及未取得設置許可逕行設置等違規情事，至今年10月共裁罰250萬元；環保局於11月4日再次執行周界異味污染物檢測，倘檢測結果出爐超過排放標準，一律嚴懲絕不寬待。

環保局表示，未來若查獲其有違反空氣污染防制法違規情事，達空氣污染防制法第96條規定情節重大，將依空氣污染防制法規定，令其停工或停業，必要時，並得廢止其操作許可或勒令歇業。