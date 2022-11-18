東豐自行車道朴口站 200萬綠美化下月底完工

全國知名的東豐自行車道，朴口站休憩環境改善工程，將於下月底完工。市議員陳清龍表示，東豐自行車綠廊，曾是台灣票選冠軍的單車旅遊勝地，朴口站休憩區卻景觀、環境雜亂，爭取200多萬元進行環境綠美化及擴充遊客休憩空間，工程預計12月底完工。

東豐綠廊朴口站休憩區，位於自行車道0.8公里附近，以前是台鐵東勢支線西端起點的第一個車站，西元1961年設置時為簡易站，2年後因人事精簡降為招呼站，1973年大雪山林業結束營運，東勢線營運情況開始走下坡，最後客源幾乎只剩下通勤學生，在不堪長期虧損下，東勢線於1991年結束營運，沿途朴口、石岡、梅子、東勢等站全走上廢站命運。

陳清龍表示，朴口站一開始為簡易站，沒多久又降為招呼站，僅有一座單側停靠的岸式月台與小候車亭，東勢線停駛後，候車亭被拆除，被保留下來的月台，則被淹沒在荒荒蔓草中，直到2000年底，東勢支線搖身變成東豐綠廊自行車道，朴口站古老紅磚月台才又重見天日。

東豐綠廊自行車道朴口休憩區，是自行車道豐原起點第一站，但除了這座古老紅磚月台外，最基本的周邊環境綠美化都沒到位，陳清龍爭取200餘萬經費，種植山月桃、藍香草、七葉蘭、龍船花等20種植栽增加綠美化，修剪原有喬木，將原有鋪面廢棄物移除加以整理，增加排水設施及透水鋪面以擴充遊客休憩空間。