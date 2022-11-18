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八旬老醫師疫後全身白化長紅斑 兒請神明遶境謝鄉親集氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員李浩誠的表叔公陳中福祈求保生大帝出巡時庇佑地方。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員李浩誠的表叔公陳中福祈求保生大帝出巡時庇佑地方。記者簡慧珍／攝影

彰化縣議員李浩誠的父親李榮秀今年6月感染COVID-19，治癒後卻莫名嚴重過敏，洗腎半個月才挽回生命，李浩誠感念他父親病危時所有集氣祝福的北斗鎮鄉親，將迎接北斗卓醫院守護神保生大帝出門遶境祈福，保生大帝欣然允筊，11月23日將首度出門巡護地方。

李浩誠今天說，新冠疫情持續近3年，衝擊百工百業，很多民眾染疫留下後遺症甚至重病身亡，他的父親也染疫，度過一段非常艱難的時間，身為確診者的家屬特別能體會疫情可怕，他請外公卓醫院創辦人卓木鐸迎奉的保生大帝遶境，為地方祈福除瘟疫，同時提醒鄉親務必落實各項防疫作為，平安度過疫情的非常時期。

李浩誠的家人表示，李浩誠的父親李榮秀80歲，今年6月間染疫，服藥治癒後全身逐漸發白，家人發現時他的雙手手掌已無血色，緊急到彰化基督教醫院就診和抽血檢驗，血色素僅6gm/dl（男性正常值13至18gm/dl），檢查全身重要器官都沒問題，卻全身出現50元大小的紅斑塊，醫師診斷為過敏。

「那段時間被通知要有心理準備。」李浩誠的家人說，親友在臉書貼文得到很多鄉親集氣祝福，李榮秀由彰基團隊安排洗腎，連洗兩周，幸運挽回一命，李浩誠相信也感謝北斗親鄉集氣，和家人商量請卓醫院守護神保生大帝出巡護佑鄉親。

李浩誠的表叔公陳中福表示，保生大帝被稱為「大道公」，卓木鐸48年前迎奉安座，到卓醫院就診的病人和家屬膜拜祂都獲得庇佑，因此李浩誠競選總部舉辦「祈福除瘟疫」，恭請祂11月23日下午6點30分從競選總部出發遶境，祈使疫情早日消退。

李浩誠尋求四度連任，坦言「壓力比以前大」；他分析選情，縣議員第七選區的候選人有現任和前任縣議員、前鄉長、現任鄉代，都是有豐富經驗的強將，他雖是北斗鎮唯一縣議員候選人但壓力好大。「自己種一欉，卡贏看別人。」陳中福說，希望選民繼續支持「不貪，不取，不收紅包。」李浩誠。

彰化縣議員李浩誠競總將舉辦祈福除瘟疫活動，感謝北斗鎮鄉親集氣救回父親李榮秀（左二）。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員李浩誠競總將舉辦祈福除瘟疫活動，感謝北斗鎮鄉親集氣救回父親李榮秀（左二）。記者簡慧珍／攝影

疫情 議員 遶境

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