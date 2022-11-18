血庫架子空了！O型血剩3天存量 竹山紫南宮感恩節出手

全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，竹山紫南宮決定再度出手來紓解血荒，宣布配合感恩節這周11月21日起，每日上午時30分至下午15時，將於紫南宮水濂瀑布前舉辦連續5天捐血活動，協助募集來提高庫存量，讓血庫不虞匱乏，主委莊秋安表示，凡捐血250cc送虎年金錢母、500cc送虎年套幣組，每天安排2輛捐血車加快服務速度，接受信眾獻血。

台中捐血中心表示，下半年因醫院用血大增，先前因國內確診人數增加，能捐血的人數大幅減少，造成血庫存量吃緊，台灣人口以O型占絕大多數，約有43％，A型、B型則各占約總人口數的四分之一，AB型只有6％左右，目前O型血最危急，僅剩下3天存量，A型剩3.7天，B型剩4.7天，AB型則較為穩定。

紫南宮指出，每年11月的第四個星期四是感恩節，2022年感恩節是11月22日，因此選定這個充滿感恩及家人團聚的特別日子，做為全省捐血量最多的捐血站，歡迎大家前來挽起袖子，捐出熱血，台中捐血中心表示，目前庫存A、B、O三種血量急缺，歡迎健康的信眾前來獻血，強調近期若有確診痊癒後後14天就可捐血。