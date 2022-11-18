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血庫架子空了！O型血剩3天存量 竹山紫南宮感恩節出手

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供

全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，竹山紫南宮決定再度出手來紓解血荒，宣布配合感恩節這周11月21日起，每日上午時30分至下午15時，將於紫南宮水濂瀑布前舉辦連續5天捐血活動，協助募集來提高庫存量，讓血庫不虞匱乏，主委莊秋安表示，凡捐血250cc送虎年金錢母、500cc送虎年套幣組，每天安排2輛捐血車加快服務速度，接受信眾獻血。

台中捐血中心表示，下半年因醫院用血大增，先前因國內確診人數增加，能捐血的人數大幅減少，造成血庫存量吃緊，台灣人口以O型占絕大多數，約有43％，A型、B型則各占約總人口數的四分之一，AB型只有6％左右，目前O型血最危急，僅剩下3天存量，A型剩3.7天，B型剩4.7天，AB型則較為穩定。

紫南宮指出，每年11月的第四個星期四是感恩節，2022年感恩節是11月22日，因此選定這個充滿感恩及家人團聚的特別日子，做為全省捐血量最多的捐血站，歡迎大家前來挽起袖子，捐出熱血，台中捐血中心表示，目前庫存A、B、O三種血量急缺，歡迎健康的信眾前來獻血，強調近期若有確診痊癒後後14天就可捐血。

紫南宮主委莊秋安表示，國內面臨嚴重血荒，自今年5月迄今因缺血情況一直未能改善，而各醫院缺血血荒情形一直存在，且捐血中心提供血量長期未能補足相關機關用血需求，經與捐血中心協商場地並安排可供使用捐血車後，決定請土地公再次幫忙，加碼場次擴大舉辦捐血活動，廟方皆採取體溫量測、消毒、人流、動線管制等相關措施，確保信眾維持一定社交距離及全程佩戴口罩。

全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／紫南宮提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／紫南宮提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供
全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，台中捐血中心表示目前庫存A、B、O三種血量急缺。圖／台中捐血中心提供

捐血中心 紫南宮 庫存

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