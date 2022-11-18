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最高月薪46K！山老鼠集團猖獗 南投林管處招募護林勇士滅鼠
南投縣擁有豐富山林資源，也成為山老鼠集團盜伐珍貴林木熱區。南投林管處為加強守護山林，將增考森林護管員2人，負責森林資源管理、森林保護、林地管理等工作，即日起報名12月14日止，徵求體格健壯，能耐勞苦，熱愛及勝任高山地區的勇士加入，一起守護台灣珍貴的林業資源。
南投地檢署16日才起訴兩個山老鼠集團，從南投縣仁愛鄉進入南投林管處濁水溪林班地，利用鏈鋸、斧頭等工具，對珍貴的黃檜、紅檜直接開膛剖肚，切割珍貴的檜木樹瘤，再以人力方式背運下山。而這兩個山老鼠集團，全是由逃逸的外籍移工組成。體能好，又能流竄深山，追查不易。這兩個集團一次就盜採數十塊檜木樹瘤，重達五百多公斤。
南投林區管理處長李政賢說，這次招考森林護管員將在第一線從事森林保護的工作，歡迎身心健康，體格健壯，能耐勞苦，熱愛及勝任高山地區林野工作者報考。每月薪資3萬1130元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月薪資4萬6695元。
工作地點為高山或偏遠地區，比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，依程序報請提高薪點折合率，加發月支報酬，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費。享有年終獎金、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。
招考分兩階段甄試，第一階段為術科測驗，第二階段為筆試及口試，將在明年1月14日、15日（星期六、日）舉行。一律採通信報名，報名表可至南投林區管理處網站下載。
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