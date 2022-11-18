台中大肚新地標 追分國小「夢想館」大樹建築今動土

台中市政府有鑑於大肚區追分國小建校百年，至今沒有活動場館，為幫學校圓夢，同時滿足社區居民，市府自籌9700萬元經費興建多功能活動中心「夢想館」，今天動土，預計2025年7月完工，其建築外觀為大樹意象，完工後，這座「大樹建築」將成為大肚新地標。

今天的「夢想館」動土典禮由追分國小管樂團表演、祥獅獻瑞揭開序幕，與會者包含台中市副市長令狐榮達、市議員林汝洲、林孟令、張家銨、教育局長楊振昇、市政顧問蔡明卿、鄭紋岡、趙春旺、楊金保、大肚區農會總幹事兼市政顧問趙信賓、大肚區長楊明坤、追分國小校長陳濱興等人，市議員吳瓊華、陳世凱也派代表共襄盛舉。

令狐榮達說，市府為了幫追分國小圓夢，同時滿足社區居民，規畫興建3層樓建築，1樓是多功能教室，提供學生學習場域，也可供居民使用，2樓有圖書室和管樂練習室，3樓是活動中心，盼工程完工後，讓夢想館成為大肚新地標。

楊振昇說，夢想館的設計兼具美感與實用價值，將成為海線新地標，建築外觀有穩固成長的大樹，向上延伸，寓意追分國小的校運昌隆，也代表孩子們的成長、進步，金色果實則象徵大家共同努力，必有圓滿結果。另夢想館設有管樂練習室，方便學校的管樂團使用，不用再到校外借用演奏場地，也有圖書室方便孩子們閱讀，希望夢想館為大肚區帶來美好夢想，社區居民也共享共榮。