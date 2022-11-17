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八旬婦照顧視弱孫 學生志工「寒冬助老」上門打掃

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學休閒事業管理學系和弘道老人福利基金會合作，學生志工到溪湖鎮王姓弱勢長者的住處打掃。記者簡慧珍／攝影
大葉大學休閒事業管理學系和弘道老人福利基金會合作，學生志工到溪湖鎮王姓弱勢長者的住處打掃。記者簡慧珍／攝影

匆匆又接近年底，弘道老人福利基金會「寒冬助老．刻不容緩」本（11）月起跑，提前打掃弱勢阿公阿婆的住處、採辦年貨，今天基金會和大葉大學合作，到溪湖鎮為一對弱勢阿嬤和孫女打掃房子，學生志工清理一上午讓環境煥然一新，都感到辛苦有意義。

今天被服務的王姓長者82歲照顧先天視障10多歲孫女，唯一的兒子每天回家送晚餐給她們。王姓長者年事已高，不方便打掃居家環境，大葉大學休閒事業管理學系學生顧芷安、劉斯凱、陳宏鉅、黃啟彥幫這對祖孫打掃居家環境、整理物品，協助處理大型垃圾，為了預防電線走火，也檢查家中插座是否安全。

顧芷安說，系上的「休閒活動設計」課程不只在教室上課，老師也帶領學生參與弘道老人基金會公益活動，一方面走上街頭協助寒冬助老募款，希望每一位弱勢長者都有豐盛年菜可食用，另一方面和弘道社工到長者家中，幫忙除舊佈新，她和同學都覺得服務工作充實快樂。

大葉大學休閒事業管理學系助理教授謝佩伶表示，「休閒活動設計」課程秉持「做中學」的精神，與弘道老人福利基金會合作，帶領學生參與公益活動，可將課本上的服務管理知識實際運用在社區服務，未來發揮所學回饋社會，學生不論投入哪一個產業都會是認真積極的好人才。

弘道老人福利基金會彰化服務處溪湖社服中心組長林宥㚬說，「寒冬助老 刻不容緩」計畫每年11月起跑，透過大掃除、辦年貨、送年菜、走春迎新年等服務與活動關懷弱勢長者，大葉大學休閒系連續五年響應寒冬助老活動，每年都有許多學生擔任志工，年輕人的熱情溫暖弱勢長者的心。

大葉大學休閒事業管理學系學生志工參加弘道老人福利基金會「寒冬助老」活動，為溪湖鎮王姓弱勢長者清洗廚具。記者簡慧珍／攝影
大葉大學休閒事業管理學系學生志工參加弘道老人福利基金會「寒冬助老」活動，為溪湖鎮王姓弱勢長者清洗廚具。記者簡慧珍／攝影

大葉大學 年貨 年菜

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