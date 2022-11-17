遭指控暴力恐嚇 溪湖鎮代今喊冤「公親變事主」

彰化縣溪湖鎮選舉很熱鬧，大打哏圖和影片戰，鎮民代表楊隆芳昨接獲選民轉傳網路影片，打著字幕「語言暴力恐嚇…本當為民服務，如今卻與地下錢莊同流合汙。」楊隆芳向溪湖派出所報案，今天痛批錄影畫面經過剪接，扭曲事實，企圖使人不當選。

楊隆芳出示網路影片，他身穿招牌黃色繡有姓名的黃襯衫，和3名男子到一對夫婦的住處，影片依序打出字幕「爆發激烈口角，語言暴力恐嚇；身為基層代表，言行舉止必當自行節制；本當為民服務，如今卻與地下錢莊同流合汙；表示要每天來，不斷徘徊在屋外守候。」

「真是公親變事主。」楊隆芳說，3年前有選民拜託他出面協調債務，約好某日下午到大突里的債務人住處，債務人很不高興念了半天，債權人要債務人還錢，他站在旁邊看雙方你一語、我一語，見機插話叫雙方有話好好講，從未大小聲，更沒暴力恐嚇。

楊隆芳看過影片應是來自債務人住家的錄影監視畫面，昨下午報警處理，債務人坦誠提供影片給另一名男子，但不知對方作何種使用。「只是鎮代選舉，有必要選成這樣嗎？」楊隆芳表示，剪接影片和散播的人故意醜化他很暴力是帶風向，「項莊舞劍，意在沛公。」這種手法令人不齒，他會控告對方。