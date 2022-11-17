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日本弘前市文化物產嘉年華 中市登場

中央社／ 台中17日電

日本青森縣弘前市文化物產嘉年華今天在台中大遠百舉行開幕儀式，因為疫情連續2年無法到台灣的弘前市長櫻田宏，這次親自來台，還捐贈弘前蘋果給弘道基金會響應公益。

弘前市文化物產嘉年華已連續舉辦第11年，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，睽違2年無法到台灣的櫻田宏，在各國陸續解封後，今年親自前來主持開幕儀式，並捐贈一批弘前蘋果給弘道老人福利基金會，長輩也在開幕式中表演櫻花主題舞台劇感謝。

弘前市向來有蘋果之城稱號，台中大遠百指出，弘前市的蘋果產量與質量，在日本都是名列前茅，更因具有得天獨厚的環境與豐富的四季不同景色，而成為日本代表性的觀光城。

台中大遠百表示，遠東百貨與弘前市已合作11年舉辦弘前市文化物產嘉年華，為了讓櫻田宏感受台中的熱情，適逢今年為弘前睡魔300年祭典，還安排睡魔祭最具象徵特色的睡魔大遊行，為這場活動獻上祝福。

在今年的特展中，台中大遠百指出，除了以蘋果為核心展出百樣相關產品，如果汁、菓子燒、日式鬆餅等蘋果系列產品，還有海產、米及酒類等，將展售到12月4日。

日本 青森 遠百

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