彰化市民代表參選年輕化 最小23歲

彰化五合一選舉公報各鄉鎮公所陸續發送到家戶，這次候選人年紀最輕的是代表民眾黨參選彰化市南區市民代表候選人薛方壹，只有23歲，靠站超市、路口爭取支持，另還有時代力量26歲南區市民代表候選人王威程，他說，「年輕」在這次選舉中算是加分，有活力、行動力很受選民肯定。

薛方壹高雄餐旅大學畢業，畢業後於亞洲大學教育推廣組擔任組員，但過去關心公共事務並累積多年志工經驗。薛方壹說，彰化市南區的各項公共設施及弱勢照護不夠完善，提出6大政見主軸，分別為共融公園、寵物友善、環境永續、關懷弱勢、婦幼安全、人本交通等，希望透過年青人返鄉參政，為家鄉貢獻一己之力。

薛方壹說，選戰剩下沒幾天，會依照過去的步調站路口、站超市並家戶拜訪，她說，考量仍有許多人對政治較為排斥，通常會觀察民眾是否願意接觸再進一步攀談，拜票過程也有許多正面回饋。

王威程則是東海大學政治系畢業，過去在時代力量彰化縣黨部擔任專員，他提出兒少、青年、老年好生活等政見，並提友善寵物以及關心交通與社區等。

王威程說，家戶拜訪碰到許多長輩獨自在家，感覺很親切，因他的年紀與有的長輩孫子相近，對於年輕人參政都認為較有活力，王威程表示，選戰最後會依照規劃完成南區的家戶拜訪，也安排自行車掃街，除了機動性高，也體驗一下南區的交通狀況。

彰化市西區市民代表候選人24歲凌巧芸是銘傳大學醫管系畢業，畢業後參加了電視台藝能學院比賽，在百人中脫穎而出，凌巧芸表示，雖然有演藝圈發展的機會，但是因為跟著縣議員溫芝樺服務，深入基層社區，希望自己的服務能夠真正讓市民獲得更好的生活，因此放棄演藝圈的合約。

凌巧芸的母親是前市民代表溫由美，表姐是縣議員温芝樺、表嫂也是市民代表黃稜茹，凌巧芸說，青年參政是使命，帶著前輩們的理念與經驗，再加上青年世代的衝勁與創意，要成為世代間的溝通橋樑。