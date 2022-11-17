哏圖「這樣的民代」是指誰？溪湖4鎮代今不排除提告

彰化縣溪湖鎮選舉日益激烈，臉書和特定Line群組轉傳「這樣的民代，這樣的團結，溪湖會有未來？」哏圖，引爆照片上的4名女性鎮民代表氣憤，今天到鎮長黃瑞珠競選總部，要求拍照者和原始上傳者出面「說清楚，講明白。」並保留法律追訴權。

照片上有溪湖鎮5名鎮民代表和鎮長黃瑞珠，其中4名女鎮代是鎮代會主席邱鳳蘭、鎮代劉晚玉和楊舒萍、黃秀椿，最近兩天接到選民通報「妳們被到處傳壞話」，女鎮代火冒三丈，商議後今天到黃瑞珠競總同聲撻伐選風惡質，利用網路到處造謠抺黑。截至今天中午，沒任何陣營和人士出面承認製作哏圖、上傳和散播哏圖。

邱鳳蘭表示，選舉進行到現在，她們從未製作哏圖、散播謠言去攻擊別的候選人，網路卻莫名出現這種哏圖，到底是誰做的？所謂的「這樣的民代」是哪一名民代？拍照者、製作哏圖者、原始上傳者應該「敢做敢當」站出來把話講清楚。

「這樣的民代到底是誰？」劉晚玉說，她雖然只是鎮代，但努力爭取近億元建設回溪湖，有心人士到黃瑞珠競總外面拍海報照片製作哏圖抹煞她的努力，製作者和上傳者如果「帶種」就站出來承認，不要躲在網路後面當「鍵盤俠」，她和被影射的全體代表都將保留法律追訴權。

「選舉惡質，造謠抹黑到此為止。」楊舒萍、黃秀椿指出，選舉本來就各選各的。她們從沒惡意攻訐別的候選人，這種製作哏圖到處散播的行為到此為止，否則她們將追訴到底。