台中大里建案多 地方里長爭取水管換新迎發展

台中市大里區新里里近年新建案不斷增加，但早年裝設的塑膠自來水管卻常有爆管、漏水等問題，嚴重影響當地社區居民用水衛生與供水穩定安全問題，在地方人士積極反映下，自來水公司第四區管理處將以3708萬元為該地區換裝較耐用，且具防漏效果的延性石墨鑄鐵管，工程預計明年底完工，有850戶受益。

新里里何世琦里長說，這幾年因交通建設完善與國民運動中心落成啟用等因素，吸引了許多建商到該里推案，愛心路、青松街、三興街、上田街與愛心三街等周邊區域新建住宅都已陸續交屋，使里內的住戶達4500多戶，人口將近13000人，但事管民眾生活的自來水管卻是早年使用的塑膠管，並因老舊頻生爆管，常常為了爆管搶修工程而嚴重影響民生用水及交通等問題。

立委何欣純接獲民眾反映，心想事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查，爭取大里路以北與愛心路以南等區域內的水管全面汰換，總長約3100公尺，以徹底解決此區域水壓不穩定問題與提升用水品質。

何欣純說，去年已爭取大里溪南地區及溪北地區，以及仁化路及現岱路周邊主幹管汰換，並要求自來水公司全面盤點30年以上老舊管線區域，未來會逐年編列預算、逐區逐步進行自來水管線規畫與全面汰管工程。