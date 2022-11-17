快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大里建案多 地方里長爭取水管換新迎發展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委何欣純接獲水管老舊反映，心想用水事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查。圖／何欣純提供
立委何欣純接獲水管老舊反映，心想用水事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查。圖／何欣純提供

台中市大里區新里里近年新建案不斷增加，但早年裝設的塑膠自來水管卻常有爆管、漏水等問題，嚴重影響當地社區居民用水衛生與供水穩定安全問題，在地方人士積極反映下，自來水公司第四區管理處將以3708萬元為該地區換裝較耐用，且具防漏效果的延性石墨鑄鐵管，工程預計明年底完工，有850戶受益。

新里里何世琦里長說，這幾年因交通建設完善與國民運動中心落成啟用等因素，吸引了許多建商到該里推案，愛心路、青松街、三興街、上田街與愛心三街等周邊區域新建住宅都已陸續交屋，使里內的住戶達4500多戶，人口將近13000人，但事管民眾生活的自來水管卻是早年使用的塑膠管，並因老舊頻生爆管，常常為了爆管搶修工程而嚴重影響民生用水及交通等問題。

立委何欣純接獲民眾反映，心想事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查，爭取大里路以北與愛心路以南等區域內的水管全面汰換，總長約3100公尺，以徹底解決此區域水壓不穩定問題與提升用水品質。

何欣純說，去年已爭取大里溪南地區及溪北地區，以及仁化路及現岱路周邊主幹管汰換，並要求自來水公司全面盤點30年以上老舊管線區域，未來會逐年編列預算、逐區逐步進行自來水管線規畫與全面汰管工程。

立委何欣純接獲水管老舊反映，心想用水事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查。圖／何欣純提供
立委何欣純接獲水管老舊反映，心想用水事關民眾生活品質和地方發展，因此立即請自來水公司到當地勘查。圖／何欣純提供

何欣純 漏水

延伸閱讀

影／蔡其昌在海線批盧秀燕 選舉到才拚命到海線造勢

國慶焰火無人機爆中國大陸製造 吳政忠：謹慎處理

全面開「站」逼近 蔡其昌：盧市長的總部不是在市政府嗎？

爆管、漏水頻傳 台中大里德芳南路以北老舊水管明年汰換

相關新聞

歡慶中信兄弟二連霸封王遊行！11月20日周邊道路交管

慶祝中信兄弟獲中華職棒2022年度總冠軍，台中市運動局與中信兄弟球團將於11月20日以台中市政府「市政公園」作為首站，舉...

最高月薪46K！山老鼠集團猖獗 南投林管處招募護林勇士滅鼠

南投縣擁有豐富山林資源，也成為山老鼠集團盜伐珍貴林木熱區。南投林管處為加強守護山林，將增考森林護管員2人，負責森林資源管...

血庫架子空了！O型血剩3天存量 竹山紫南宮感恩節出手

全台血量持續嚴重不足，近日隨著捐血的人數恐大幅減少血庫存量再次吃緊，竹山紫南宮決定再度出手來紓解血荒，宣布配合感恩節這周...

台中大肚新地標 追分國小「夢想館」大樹建築今動土

台中市政府有鑑於大肚區追分國小建校百年，至今沒有活動場館，為幫學校圓夢，同時滿足社區居民，市府自籌9700萬元經費興建多...

永靖謝平安家年華 夜遊成美東園區

最「台」的感恩節「永靖謝平安家年華」，12月3、4日在彰化永靖登場，今年有6大亮點，三山國王地主神與24村神尊出巡遶境，...

台中市垃圾費隨袋徵收 水湳市場將試辦

中部環保團體昨天舉辦台中氣候空汙治理擂台會，提出12項方案，藍綠市長候選人均派代表到場簽署承諾書，無黨籍候選人陳美妃親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。