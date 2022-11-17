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台中筏子溪自行車道缺失 市府速改善成新打卡景點

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中筏子溪自行車專用道設備老舊，經翻修後，現在環境煥然一新。圖／黃馨慧辦公室提供
台中筏子溪自行車專用道設備老舊，經翻修後，現在環境煥然一新。圖／黃馨慧辦公室提供

台中筏子溪位於高鐵下方自行車專用道，路面原多處損壞、周邊設備老舊，高鐵橋下空地，更被堆放大量廢棄家具與垃圾，影響民眾活動安全，也間接影響溪水品質與環境生態；市議員黃馨慧日前接獲反映後，隨即到場勘查，要求市府單會改善後，今已煥然一新，成為台中最美打卡景點。

西屯區幅員廣闊，內有市政中心、百貨商圈、及不少農地區域；筏子溪自行車道全長約6公里，主要沿著筏子溪側防汛道路，經過高鐵橋下、中部科學園區等，是極具生態風貌的自行車道。

但該自行車道位於高鐵下方段，道路鋪面多處破損，且沿路路燈老舊，燈管掉落、電線露出損壞不亮，有行車安全問題；市議員黃馨慧接獲地方民眾反映，舉行會勘視察，並爭取經費改善。破損部分現以瀝青混泥土刨除後重舖，照明設備也由舊式日光燈換成LED景觀條燈、夜晚非常浪漫。

黃馨慧表示，當初會勘時發現，高鐵橋下空地，堆置大量廢棄家具與垃圾，間接影響著溪水品質與環境生態，經地方里民、里長反映後，要求市府相關單位以最快速的方式清除河川垃圾，並進一步提出改善方案。

黃馨慧指出，此次環境修復，不止周邊設備重新整新，讓自行車道用路人騎乘在筏子溪旁能欣賞田野與河岸美景風光，附加享受舒適的自行車騎乘空間，讓騎乘環境安全再提升。

中市府表示，此次筏子溪鋪面及照明工程改善後，將可提供民眾安全的自行車使用環境，亦能節省後續修繕維護的費用，提供市民一處「都會型」自行車道運動休閒好去處。後續將加強派員定期巡查檢修，以完善自行車道騎乘環境及提升市民騎乘安全。

台中市議員黃馨慧接獲民眾陳情，視察筏子溪自行車道，要求市府改善缺失，現已完成。圖／黃馨慧辦公室提供
台中市議員黃馨慧接獲民眾陳情，視察筏子溪自行車道，要求市府改善缺失，現已完成。圖／黃馨慧辦公室提供
台中筏子溪自行車專用道設備老舊，經翻修後，現在環境煥然一新。圖／黃馨慧辦公室提供
台中筏子溪自行車專用道設備老舊，經翻修後，現在環境煥然一新。圖／黃馨慧辦公室提供
台中筏子溪自行車專用道護欄老舊，經翻修後，現在環境相當美麗，成為新打卡景點。圖／黃馨慧辦公室提供
台中筏子溪自行車專用道護欄老舊，經翻修後，現在環境相當美麗，成為新打卡景點。圖／黃馨慧辦公室提供

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