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台中實施垃圾費隨袋徵收 環局：最快1年內試辦
環保團體今在台中市議會前邀請市長與議員候選人簽署空汙治理承諾書，台中市環保局長陳宏益代表市長盧秀燕，指台中市將進行垃圾費隨袋徵收政策，最快在1年內試辦。
陳宏益指出，台北市及新北市施行垃圾費隨袋徵收政策，其他隨水費徵收，例如1年隨水費徵收2000元，隨袋可減至1000元，目前雙北市民不願改回舊制，另台中廚餘回收情形比雙北做得更好，因此執行比雙北更有利。
陳宏益說，中市水湳市場先試辦，石岡區也早已試辦，他強調，垃圾費隨袋徵收是有效、便宜的垃圾收費制度，中市最快1年內試辦推動。
環團指出台中市用電量全國最多，要求每年負成長2%。陳宏益説，住商用電優先節電，鼓勵民眾節電，獎勵節電用戶做電費補貼，與台電合作，用電減少越多、補貼越多。
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