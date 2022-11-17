影／台中巨蛋5度流標？盧秀燕：有信心標得出去！

尋求連任的台中市長盧秀燕今天到大肚自強市場拜票掃街，被問及「台中巨蛋5度流標看法時說，這幾年原物料上漲，公共工程非常辛苦，五度流標、八度流標、十度流標在全國各地都經常可見，台中巨蛋近百億大工程，預算已經籌編，確實要蓋，「我們有信心一定會標得出去」。

台中市長盧秀燕請假拚選舉，今天上午9時30分在前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、市議員候選人林旻佑等人陪同，到大肚自強市場拜票掃街，受到攤商、買菜民眾熱情歡迎，還有攤商送上蒜頭，預祝「蒜凍」，民眾比「3」表示支持，並爭相拍照合影，現場熱鬧滾滾。