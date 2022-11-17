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影／台中巨蛋5度流標？盧秀燕：有信心標得出去！
尋求連任的台中市長盧秀燕今天到大肚自強市場拜票掃街，被問及「台中巨蛋5度流標看法時說，這幾年原物料上漲，公共工程非常辛苦，五度流標、八度流標、十度流標在全國各地都經常可見，台中巨蛋近百億大工程，預算已經籌編，確實要蓋，「我們有信心一定會標得出去」。
台中市長盧秀燕請假拚選舉，今天上午9時30分在前立委顏寬恒、市議員吳瓊華、市議員候選人林旻佑等人陪同，到大肚自強市場拜票掃街，受到攤商、買菜民眾熱情歡迎，還有攤商送上蒜頭，預祝「蒜凍」，民眾比「3」表示支持，並爭相拍照合影，現場熱鬧滾滾。
盧秀燕說，這幾年因為疫情許多大型建設都面臨原物料上漲情況，所以很多的公共工程非常的辛苦，屢屢聽到五度流標、八度流標、十度流標在全國各地都經常可見，台中巨蛋是個很大的工程，整個工程經費將近百億，因此我們會再設法、想辦法再去調整預算，至少我們預算已經籌編、完成上網招標，確確實實努力推動要興建，而且很有信心一定會標得出去，因為我們有決心要做。
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